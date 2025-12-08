Egy feldarabolt babát találtak egy felnőtt intézményben

Tokióban egy csecsemő testdarabjait találták egy szexszolgáltatásokhoz kapcsolódó call center hűtőjében – számolt be a Japan Times a japán rendőrségre hivatkozva. A gyerek fejét műanyag zacskóba csomagolták, a karokat és lábakat pedig egy ételtartóba tették. Nem lehetett megtalálni a törzset a helyszínen.

A hívást egy call center alkalmazottja kezdeményezte. Azt mondta, hogy talált valamit a hűtőben, ami gyerek fejének tűnt. A helyszínre érkező rendőrök megvizsgálták a hűtőt, és egy levágott fejet, valamint a baba karjait és lábait találták benne.

A baba csak néhány hónapos volt. A neme még mindig ismeretlen.

A helyi lakosok szerint az épületet szexmunkások váróhelyeként használták. Az egyik szomszéd megjegyezte, hogy gyakran látott nőket be- és kilépni a call centerbe, és megdöbbent a történtek miatt.