Fegyveresek törtek rá egy illegális italboltra Pretoriában

Fegyveresek hatoltak be egy pretoriai munkásszállóban működő illegális italboltba szombatra virradóra, 11 embert - köztük egy hároméves gyermeket és két tizenévest - lelőttek - közölte a dél-afrikai hatóság.

Athlenda Mathe, a helyi rendőrség szóvivője a sajtónak azt mondta, a három fegyveres a hajnali órákban hatolt be az épületben engedély nélkül működő italboltba, és válogatás nélkül lőni kezdett az ott lévő férfiakra és nőkre.

Összesen 25 sebesültről is tudni, közülük 14-et kórházban ápolnak; tízen a helyszínen életüket vesztették, egy másik pedig a kórházban halt bele sebeibe - tette hozzá.

A lövöldözés oka nem ismert, a tetteseket keresik.

Mathe rámutatott arra, hogy országszerte sok lövöldözés robban ki illegálisan működő italboltokban, az incidenseknek pedig számos ártatlan áldozatuk is van.

A kontinens legiparosodottabb országának számító Dél-afrikai Köztársaságban követik el világszerte a legtöbb bűncselekményt, a rendőrség novemberi statisztikája szerint a leggyakoribbak a rablások és a bandaháborúk. Április és szeptember között naponta átlagosan 63 emberölés történt az országban.