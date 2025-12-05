Uniós pénzekkel való visszaélés miatt emeltek vádat

Az Európai Ügyészség (EPPO) zágrábi irodája vádat emelt 29 személy és egy gazdasági társaság ellen európai uniós támogatásokkal és hivatali hatalommal való visszaélés, korrupció, tiltott előnyszerzés, okirat-hamisítás és pénzmosás miatt.

Davor Trupković többek között a 2020-as földrengések után is indokolatlanul hagyta jóvá 2,5 millió euró kifizetését

A vádlottak között van Davor Trupkovic volt kulturális miniszterhelyettes, Almin Djapo, a zágrábi egyetem földmérnöki karának korábbi dékánja, valamint Bosko Pribicevic, a kar volt professzora is.

Az EPPO tájékoztatása szerint Djapo és Pribicevic 2019 és 2023 között négy, uniós társfinanszírozású projekt keretében összesen 27 közbeszerzési eljárást szervezett csaknem hatmillió euró értékben. A beszerzéseket úgy manipulálták, hogy meghatározott vállalkozások juthassanak indokolatlan előnyhöz. A kiválasztott cégek a kifizetett összegek egy részét visszacsatornázták a két egyetemi vezetőhöz, vagy magáncélú kiadásokat fedeztek belőlük.

A vádirat szerint a projektpénzekből két gépkocsit és egy motorcsónakot is vásároltak, amelyeket nem kutatási tevékenységre, hanem személyes használatra, illetve turisztikai célú bérbeadásra fordítottak. A nyomozás azt is megállapította, hogy legalább 266 esetben számoltak el valótlan úti költségeket és napidíjakat.

Trupkovicot azzal vádolják, hogy a 2020-as földrengések után, az épületkárok felmérését végző munkacsoport vezetőjeként indokolatlanul hagyott jóvá jelentéseket, és a dokumentálási feladat ellátását a földmérnöki karra bízta, bár az intézmény nem rendelkezett ehhez megfelelő kapacitással. A kulturális minisztérium ennek alapján több mint 2,5 millió eurót fizetett ki, részben az Európai Unió Szolidaritási Alapjának terhére.

Az EPPO közlése szerint a vádlottak tevékenysége összesen 2,8 millió eurós kárt okozott: ebből 1,2 millió euró az uniós költségvetést, 1,4 millió euró a horvát állami költségvetést, mintegy 200 ezer euró pedig a földmérnöki kart érintette. A jogtalanul szerzett vagyoni előny mértékét 670 ezer euróra becsülik.