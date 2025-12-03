Vádemelés a lánya zaklatójának nyakát elmetsző férfi ellen

2025. december 7., vasárnap

Előd

Bűnügy

A vádlottak bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni

MH/MTI
 2025. december 3. szerda. 13:39
Emberölés kísérlete miatt vádat emelt a Pest Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki elmetszette a lányát zaklató férfi nyakát a kerepesi HÉV-megállóban; a zaklatót szeméremsértéssel és garázdasággal vádolták meg.

Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Marcus Brandt

A vádhatóság azt közölte szerdán az MTI-vel: a lány 2024 februárjában Budapestről HÉV-vel utazott Kerepesre. Útközben egy ittas társaság egyik tagja megjegyzéseket tett rá és végigsimította a sértett lábát, miközben a száját nyalta. A lány felháborodva közölte a férfival, hogy hagyja békén, mert rendőrt fog hívni. Vita alakult ki köztük, a férfi ütésre emelte a kezét, de a társai visszafogták.

A lány ezután telefonon felhívta az édesanyját, majd az édesapját, és elmesélte nekik a történteket. A szülők autóba ültek és a kerepesi HÉV-megállóhoz mentek.

Amikor a lány és a 3 fős társaság leszállt a megállóban, a peronon már ott várta őket az apa, akinek a kérdésére a lány rámutatott a zaklatóra.

Az apa kérdőre vonta a férfit, majd a nyakát átkarolva megpróbálta őt földre vinni, de a zaklató kibújt a szorításból és meglökte őt. Az apa ekkor elővett egy sniccert és azzal a férfi nyakának bal oldalát mélyen, 20 centiméter hosszan elmetszette. A lány édesanyja azonnal értesítette a mentőket - írták.

A tájékoztatás szerint a zaklató sérülése több hét alatt gyógyult, csak a véletlennek köszönhető, hogy a férfi nem halt meg.

A Pest Vármegyei Főügyészség az apát emberölés bűntettének kísérletével, míg a zaklató férfit szeméremsértés és garázdaság vétségével vádolja.

