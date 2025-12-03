Tigrist találtak egy tiszafüredi házban + VIDEÓK

Tigriskölyköt találtak egy kábítószeres nyomozás részeként tartott rendőrségi akció közben egy tiszafüredi házban - közölte a Rendészeti Államtitkárság szerdán a Facebook-oldalán, amelyen egy videót is megosztott az állatról.

Egy állat nem játék. Végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról van szó

A bejegyzés szerint a ragadozó miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda speciális, környezeti bűnözés elleni nyomozói érkeztek a helyszínre.

Az állatot ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el, ahol megvizsgálták: a mintegy 9 kilós kistigris egészséges, végleges otthonáról később döntenek.

A tiszafüredi házban elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt indult eljárás - írták.

A Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett, hogy egy állat nem játék; akkor sem, ha házi kedvenceinkről vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról van szó. Jelezték, hogy az esethez a készenléti rendőrség riasztotta csapatukat; a kistigris hím, egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van.