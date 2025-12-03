Bűnügy
Tigrist találtak egy tiszafüredi házban + VIDEÓK
Az állatot ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el
A bejegyzés szerint a ragadozó miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda speciális, környezeti bűnözés elleni nyomozói érkeztek a helyszínre.
Az állatot ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el, ahol megvizsgálták: a mintegy 9 kilós kistigris egészséges, végleges otthonáról később döntenek.
A tiszafüredi házban elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt indult eljárás - írták.
A Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett, hogy egy állat nem játék; akkor sem, ha házi kedvenceinkről vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról van szó. Jelezték, hogy az esethez a készenléti rendőrség riasztotta csapatukat; a kistigris hím, egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van.