Bűnügy

Letartóztatták a férfit aki halálra vert egy embert a szórakozóhelyen

A gyanúsított különösebb előzmény nélkül ütött

MH/MTI
 2025. december 2. kedd. 13:50
A Fővárosi Főügyészség élet elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indítványozta annak a 28 éves férfinak a letartóztatását, aki két ütéssel végzett egy másik férfival egy V. kerületi szórakozóhelyen.

Letartóztatták a férfit aki halálra vert egy embert a szórakozóhelyen
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/NurPhoto/Balint Szentgallay

A Fővárosi Főügyészség azt közölte kedden az MTI-vel, hogy a gyanúsított és a sértett múlt szombaton késő este, külön-külön szórakoztak egy fővárosi szórakozóhelyen.

A gyanúsított különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után ököllel olyan erővel ütötte kétszer fejen a sértettet, hogy a férfi a földre zuhant, eszméletét, majd röviddel ezután - az orvosi ellátás ellenére - életét vesztette.

A fővárosi rendőrök az elkövetőt őrizetbe vették.

A Fővárosi Főügyészség a bizonyítékok vizsgálata alapján megállapította, hogy az ütések erejére és célzottságára figyelemmel a megalapozott gyanú emberölés bűntette.

A főügyészség indítványt tett a vádlott letartóztatására, mivel álláspontja szerint a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki.

A gyanúsított letartóztatása kérdésében a nyomozási bíró várhatóan még kedden dönt - áll a közleményben.

