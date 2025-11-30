Bűnügy
Tragikus lövöldözés egy kaliforniai városban
Képünk illusztráció
Fotó: Anadolu via AFP/Kyle Mazza
„A jelenlegi állás szerint megerősíthetjük, hogy mintegy 14 személyt ért lövés, és négy áldozat meghalt” – írta közleményében a San Joaquin megyei seriff hivatala, amelynek Stockton a székhelye.
A rendőrség közölte, hogy „célzott lövöldözésről” lehet szó. A hatóságok azt közölték, hogy helyi idő szerint nem sokkal 18 óra előtt érkezett hozzájuk bejelentés egy lövöldözésről.
„A nyomozás jelenleg is folyik, és az információk még korlátozottak. Az első jelek arra utalnak, hogy célzott támadásról lehet szó, és a nyomozók minden lehetőséget megvizsgálnak”. A hatóságok nem közöltek részleteket a lövöldözőről.