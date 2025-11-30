Megöltek egy férfit Miskolcon, a gyanúsítottat őrizetbe vették

Elfogták a rendőrök azt a fiatal férfit, aki a megalapozott gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta egy ismerősét Miskolcon, hogy az a helyszínen elhunyt szombaton késő este – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap a police.hu oldalon.

A járőrök lakossági bejelentés alapján Miskolcon, a Feszty Árpád úton az úttesten fekve holtan találtak egy férfit szombaton este 22 óra után. A férfin friss sérülések voltak. A rendőrök azonnal megkezdték a környék átvizsgálását, információk, adatok beszerzését, ami rövid időn belül eredménnyel járt.

A helyszíntől már több száz méterre egy 19 éves fiatalembert állítottak meg és igazoltattak, aki elismerte, hogy ő bántalmazta az elhunyt 59 éves férfit. A rendőr-főkapitányságra előállított gyanúsított hajnali kihallgatása során elmondta, hogy az éjszaka során ismerősével az utcán italoztak, közben vita alakult ki közöttük, ezért összeverekedtek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a gyanúsítottat emberölés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették – közölték.