Bűnügy
Másfél tonna kokaint foglaltak le
Idén ez volt a legnagyobb kábítószerfogás az országban
A kábítószert a nyílt tengeren foglalták le (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Handout/Dominican Republic National Drug Control Directorate
A művelet során őrizetbe vettek három gyanúsítottat, két dominikai és egy kolumbiai állampolgárt.
A kábítószert - amely Dél-Amerikából érkezett - a nyílt tengeren foglalták le, 1500 kisebb csomagban.
Idén ez volt a legnagyobb kábítószerfogás az országban - közölték a hatóságok.