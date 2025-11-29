2025. december 7., vasárnap

Előd

Bűnügy

Másfél tonna kokaint foglaltak le

Idén ez volt a legnagyobb kábítószerfogás az országban

MH/MTI
 2025. november 29. szombat. 10:13
Másfél tonna kokaint foglaltak le a Dominikai Köztársaságban egy drogellenes műveletben, amelyet a helyi hatóságok a Karib-tenger térségébe vezényelt amerikai erőkkel közösen hajtottak végre - jelentette be a dominikai drogellenes állami hivatal pénteken.

Másfél tonna kokaint foglaltak le
A kábítószert a nyílt tengeren foglalták le (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Handout/Dominican Republic National Drug Control Directorate

A művelet során őrizetbe vettek három gyanúsítottat, két dominikai és egy kolumbiai állampolgárt.

A kábítószert - amely Dél-Amerikából érkezett - a nyílt tengeren foglalták le, 1500 kisebb csomagban.

Idén ez volt a legnagyobb kábítószerfogás az országban - közölték a hatóságok.

