Örök rejtély a véres kezű, kokainfüggő maffiafőnök halála

Eamon Dunne, akit „A Don” néven ismertek, hírhedt bűnöző volt Észak-Dublinban, és ő irányította az ír főváros történetének legmegdöbbentőbb, legnagyobb visszhangot kiváltó bérgyilkosságait.

Eamon Dunne olyan bandát vezetett, amelynek tevékenysége a drogkereskedelemtől a fegyveres rablásokon és zsaroláson át egészen a gyilkosságokig terjedt. Dunne gyilkos hadjárata Dublin legmegrázóbb és leginkább ismert merényleteit foglalta magában. A kokainfüggő maffiafőnök senkit sem kímélt.

Vérben úszott Dublin utcája – barátait is kivégeztette a paranoid, kokainfüggő maffiafőnök

2006 decemberében részt vett korábbi mentora és alvilági főnöke, Martin „Marlo” Hyland meggyilkolásának megszervezésében. Két fegyveres tört be a házba, egyikük felment az emeletre, ahol Marlo aludt, a másik pedig lefogta Anthony Campbellt, a 20 éves vízvezeték-szerelőt, aki munkáját végezte. Hylandet hat lövéssel ölték meg, két golyó a fejébe, négy a hátába fúródott, miközben aludt.

Campbellt, akinek semmi köze nem volt a bűnözéshez, a földszinten érte fejlövés. A kettős gyilkosság óriási felháborodást váltott ki, különösen az ártatlan Campbell halála verte ki sokaknál a biztosítékot.

Dunne egyik leghírhedtebb feltételezett gyilkossága 2007-ben történt, az áldozat John Daly, a hírhedt bűnöző volt. A likvidálás előtt Daly a börtönből telefonált be egy élő rádióműsorba, leteremtve Paul Williams újságírót, aki egy rivális gengszterrel való háborújáról írt. Ez vakmerő húzás volt, országos rádióban szembemenni a bűnözői hierarchiával és függetlennek mutatkozni.

Források szerint Dunne és mások árulásnak tekintették a hívást. Alig egy héttel szabadulása után Dalyt lelőtték, sokak szerint bosszúból. Dunne-t azzal is meggyanúsították, hogy köze volt a drogdíler, John Paul Joyce likvidálásához, akinek megfagyott holttestét egy elárasztott árokban találták meg 2010 januárjában.

A 2010-ben egy rendőrségi forrás így fogalmazott: Dunne vérszomja nagyobb volt, mint valaha.

Ez az ember pszichopata, és kicsúszott minden irányítás alól. Félelemmel uralja a bűnözői világot, és az elmúlt hét gyilkosságai tovább erősítik, hogy vele és a társaival nem szabad ujjat húzni. Miután már nem elégszik meg azzal, hogy saját tevékenységeiből húz hasznot, most már a bűnözői alvilágban felépített nevére alapozva mások tartozásait is behajtja

– szóltak a rendőrségi forrás szavai.

2010 áprilisában Dunne egy barátja születésnapi partiján vett részt. A bulira két fegyveres rontott be, sortüzet nyitott a 34 éves férfira, aki a 17 éves lánya, Amy mellett foglalt helyet. Egy harmadik fegyveres kint várakozott, hogy megakadályozza Dunne menekülését. A maffiafőnököt kétszer tarkón lőtték, és összesen hat golyót távolítottak el a testéből. Vérbe fagyott holtteste a földön feküdt, miközben saját bandatagjai futva menekültek a helyszínről.

A gyilkosság miatt senkit sem ítéltek el, és a máig megoldatlan maradt az ügy – számolt be róla a Mirror nyomán a Ripost.