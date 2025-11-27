Letartóztatták a „mezítlábas” debreceni betörőt

Harmincegy rendbeli betörést ismert be a „mezítlábas” debreceni betörő, akinek különös ismertetőjele az volt, hogy levette a cipőjét, mielőtt bement egy ingatlanba – tájékoztatta a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtószolgálata csütörtökön az MTI-t, jelezve, hogy a bíróság elrendelte az elkövető letartóztatását.

Közleményükben azt írták, az 56 éves férfi kisebb-nagyobb megszakításokkal évekig élt besurranásokból és betörésekből. Első betöréseit még 2010-ben követte el. Klasszikus tolvaj volt, pillanatok alatt bejutott az ingatlanokba, gyorsan átkutatta a szobákat, majd főleg arannyal, ékszerekkel és pénzzel a zsebében elmenekült – közölték. Higgadtságát igazolta az is, hogy sokszor az alvó sértettek mellett járt-kelt, és kutatott értékek után – jelezte a rendőrség, amelynek hamar egyértelművé vált: egy elkövetőről lehet szó, aki leginkább impozáns debreceni lakóparkokat szemelt ki magának, de a város egész területén ténykedett.

A helyszíni szemlék során kiderült, hogy a férfi, mielőtt bement egy házba, levette a cipőjét. Attól sem riadt vissza, hogy akár többször is besurranjon egy-egy ingatlanba – ismertették, megjegyezve: ha a férfi a sértettek személyes iratait is magával vitte, visszament, és bedobta azokat a postaládába.

Hozzátették: a nyomozást nagyban nehezítette, hogy a betörő véletlenszerű időpontokat választott a betörésekre. Egy-egy bűncselekmény elkövetése után akár évekig is képes volt meghúzni magát, és eltűnni a hatóságok látóköréből. Az elmúlt pár évben gyakran járt Spanyolországban, tavaly decemberben viszont újra a szülővárosában, Debrecenben jelent meg.

Idén januárban újra „munkához látott”, de a helyi rendőrök készültek, figyeltek, és külön éjszakai szolgálatokat szerveztek az elfogására. Az 56 éves férfi épp egy pékségbe akart bejutni március végén, amikor a körzeti megbízottak és a bűnügyesek tetten érték – írták.

A rendőrség közlése szerint kihallgatásán 31 rendbeli betörést ismert be, őrizetbe vételét követően a nyomozók kezdeményezésére a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A rendőrség az ügy iratait megküldte az ügyészségre – közölték.