2025. december 7., vasárnap

Előd

Bűnügy

Jogszabályi lépés a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója ügyében

Meghosszabbítását indítványozta az ügyészség

MH/ MTI
 2025. november 25. kedd. 21:36
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében eddig kihallgatott két gyanúsított – a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa – november 29-ig meghosszabbított letartóztatásának további három hónappal történő meghosszabbítására tett indítványt – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség kedden az MTI-vel.

Jogszabályi lépés a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója ügyében
Előzetes letartóztatásban marad a Szőlő utcai javítóintézet két gyanúsítottja
Fotó: Google Street View

A közlemény szerint a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa a megalapozott gyanú szerint – kihasználva a sértettek korábbi hátrányos szociális helyzetét és a köztük lévő befolyási viszonyt – három nehéz sorsú fiatal nőt prostitúciós tevékenység folytatására, majd az így megszerzett bevételük átadására bírta rá.

A volt vezető párja segítségével a kizsákmányolt fiatalokat tényleges munkavégzés nélkül, valótlanul kitöltött jelenléti ívek felhasználásával közalkalmazottként – közel hatvanmillió forint vagyoni hátrányt okozva – foglalkoztatta az intézményben – tették hozzá.

Az ügyészség szerint a gyanúsítottak nagy értékű autókat és ingatlanokat vásároltak annak érdekében, hogy az általuk elkövetett bűncselekményből származó vagyon eredetét legalizálják.

Magatartásukkal rendszeres haszonszerzésre törekedtek, céljuk az volt, hogy a sértettek prostitúciós tevékenység folytatására való folyamatos buzdításával biztosítsák saját maguk számára a magas színvonalú, biztos anyagi hátteret – fogalmaztak.

Közölték azt is, hogy olyan is előfordult, hogy egy valóban ott dolgozó ember munkabérét saját rendelkezésük alá vonták, és abból a sértett részére csak a mindennapos szükségleteire elegendő összeget biztosítottak.

A fentiek miatt a gyanúsítottak emberkereskedelem és kényszermunka, valamint hűtlen kezelés, továbbá pénzmosás, illetve több rendbeli hamis magánokirat felhasználásának bűncselekményével, a férfi ezen kívül közfeladati helyzettel és – engedély nélküli légpuska tartása miatt – lőfegyverrel visszaélés bűntettével is gyanúsítható.

A nyomozó ügyészség álláspontja szerint továbbra is indokolt a gyanúsítottak esetében a legszigorúbb, személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés fenntartása, ezért indítványozta letartóztatásuk további meghosszabbítását.

Az indítvány szerint tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak igyekeznének meghiúsítani a bizonyítást, továbbá a bűnismétlés, a nő esetében a szökés veszélye is reális – áll a közleményben.

