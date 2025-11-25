Bűnügy
Jogszabályi lépés a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója ügyében
Meghosszabbítását indítványozta az ügyészség
A közlemény szerint a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa a megalapozott gyanú szerint – kihasználva a sértettek korábbi hátrányos szociális helyzetét és a köztük lévő befolyási viszonyt – három nehéz sorsú fiatal nőt prostitúciós tevékenység folytatására, majd az így megszerzett bevételük átadására bírta rá.
A volt vezető párja segítségével a kizsákmányolt fiatalokat tényleges munkavégzés nélkül, valótlanul kitöltött jelenléti ívek felhasználásával közalkalmazottként – közel hatvanmillió forint vagyoni hátrányt okozva – foglalkoztatta az intézményben – tették hozzá.
Az ügyészség szerint a gyanúsítottak nagy értékű autókat és ingatlanokat vásároltak annak érdekében, hogy az általuk elkövetett bűncselekményből származó vagyon eredetét legalizálják.
Magatartásukkal rendszeres haszonszerzésre törekedtek, céljuk az volt, hogy a sértettek prostitúciós tevékenység folytatására való folyamatos buzdításával biztosítsák saját maguk számára a magas színvonalú, biztos anyagi hátteret – fogalmaztak.
Közölték azt is, hogy olyan is előfordult, hogy egy valóban ott dolgozó ember munkabérét saját rendelkezésük alá vonták, és abból a sértett részére csak a mindennapos szükségleteire elegendő összeget biztosítottak.
A fentiek miatt a gyanúsítottak emberkereskedelem és kényszermunka, valamint hűtlen kezelés, továbbá pénzmosás, illetve több rendbeli hamis magánokirat felhasználásának bűncselekményével, a férfi ezen kívül közfeladati helyzettel és – engedély nélküli légpuska tartása miatt – lőfegyverrel visszaélés bűntettével is gyanúsítható.
A nyomozó ügyészség álláspontja szerint továbbra is indokolt a gyanúsítottak esetében a legszigorúbb, személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés fenntartása, ezért indítványozta letartóztatásuk további meghosszabbítását.
Az indítvány szerint tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak igyekeznének meghiúsítani a bizonyítást, továbbá a bűnismétlés, a nő esetében a szökés veszélye is reális – áll a közleményben.