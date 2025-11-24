2025. december 7., vasárnap

Előd

Bűnügy

IKEA bútoráruházat gyújtott fel egy ukrán férfi

Börtön lett a vége

MH/ MTI
 2025. november 24. hétfő. 23:52
Három év és négy hónap börtönbüntetésre ítélte az IKEA vilniusi bútoráruházát 2024 májusában felgyújtó egyik ukrán férfit hétfőn egy litván büntetőbíróság.

IKEA bútoráruházat gyújtott fel egy ukrán férfi
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Matthias Balk

A törvényszék bizonyítottnak látta, hogy a merényletet az akkor még kiskorú férfi követte el, akit bűnösnek találtak további terrorcselekmények előkészítésében is. A Danyijil Bardadim néven azonosított ukrán állampolgárt robbanószer illegális birtoklásával és azzal is vádolták, hogy terrorcselekmények elkövetési módszereit tanulmányozta – jelentette a litván sajtó az illetékes bíróra hivatkozva.

Bardadim elismerte bűnösségét.

A vádlott a törvényszék értékelése szerint az orosz katonai hírszerzés megbízásából cselekedett – közölte Tomas Uldukis ügyész az ítélethirdetést követően. Hozzátette, hogy további merényleteket is tervezett más városokban, illetve a szomszédos Lettország területén.

A bútoráruházban 2024. május 9-ére virradóan csaptak fel a lángok, miután a férfi által telepített időzített robbanószerkezet működésbe lépett. A tűzben senki sem sérült meg.

A litván ügyészség egy terroristasejtet vádolt a bűncselekmény elkövetésével, amelyet állítása szerint az orosz hírszerzés szervezett meg, illetve rendelt el. A csoport a közösségi médián keresztül szervezte tevékenységét titkosított üzenetek révén.

A nyomozás során a litván hatóságok megállapították, hogy a gyújtogatás elkövetője két ukrán állampolgár volt. A másik gyanúsítottat Lengyelországban fogták el.

A nyomozók szerint Bardadim és bűntársa egy titkos lengyelországi találkozón megállapodott abban, hogy 10 ezer euró és egy BMW autó jutalomért litvániai és lettországi bevásárlóközpontokat gyújtanak vagy robbantanak fel.

