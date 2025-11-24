IKEA bútoráruházat gyújtott fel egy ukrán férfi

Három év és négy hónap börtönbüntetésre ítélte az IKEA vilniusi bútoráruházát 2024 májusában felgyújtó egyik ukrán férfit hétfőn egy litván büntetőbíróság.

A törvényszék bizonyítottnak látta, hogy a merényletet az akkor még kiskorú férfi követte el, akit bűnösnek találtak további terrorcselekmények előkészítésében is. A Danyijil Bardadim néven azonosított ukrán állampolgárt robbanószer illegális birtoklásával és azzal is vádolták, hogy terrorcselekmények elkövetési módszereit tanulmányozta – jelentette a litván sajtó az illetékes bíróra hivatkozva.

Bardadim elismerte bűnösségét.

A vádlott a törvényszék értékelése szerint az orosz katonai hírszerzés megbízásából cselekedett – közölte Tomas Uldukis ügyész az ítélethirdetést követően. Hozzátette, hogy további merényleteket is tervezett más városokban, illetve a szomszédos Lettország területén.

A bútoráruházban 2024. május 9-ére virradóan csaptak fel a lángok, miután a férfi által telepített időzített robbanószerkezet működésbe lépett. A tűzben senki sem sérült meg.

A litván ügyészség egy terroristasejtet vádolt a bűncselekmény elkövetésével, amelyet állítása szerint az orosz hírszerzés szervezett meg, illetve rendelt el. A csoport a közösségi médián keresztül szervezte tevékenységét titkosított üzenetek révén.

A nyomozás során a litván hatóságok megállapították, hogy a gyújtogatás elkövetője két ukrán állampolgár volt. A másik gyanúsítottat Lengyelországban fogták el.

A nyomozók szerint Bardadim és bűntársa egy titkos lengyelországi találkozón megállapodott abban, hogy 10 ezer euró és egy BMW autó jutalomért litvániai és lettországi bevásárlóközpontokat gyújtanak vagy robbantanak fel.