Emberi testrészeket találtak az autópályán

 2025. november 17. hétfő. 14:19
Németországban, az A45-ös autópályán emberi testrészeket találtak, Olpe közelében. A Hagen rendőrséget hétfő hajnalban értesítették a sokkoló felfedezésről.

Emberi testrészeket találtak az autópályán
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Egy autós hétfő éjjel 3 óra körül hívta a rendőrséget. Olpe és Siegen között arról számolt be, hogy egy nő testrészei vannak az uton. A járőrautók azonnal az Olpe-Süd autópálya csomópont és a freudenbergi kijárat közötti kijelölt szakaszra száguldottak. Az autópályát azonnal lezárták. Két levágott nő kezet találtak. A rendőrség gyilkossági egységet hozott létre - írja a Bild.

A helyszín vizsgálatához ideiglenesen teljesen lezárták a Gießen irányú autópályát. Azonban a lezárást azóta feloldották – mondta egy szóvivő.

