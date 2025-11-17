Emberi testrészeket találtak az autópályán

Egy autós hétfő éjjel 3 óra körül hívta a rendőrséget. Olpe és Siegen között arról számolt be, hogy egy nő testrészei vannak az uton. A járőrautók azonnal az Olpe-Süd autópálya csomópont és a freudenbergi kijárat közötti kijelölt szakaszra száguldottak. Az autópályát azonnal lezárták. Két levágott nő kezet találtak. A rendőrség gyilkossági egységet hozott létre - írja a Bild.

A helyszín vizsgálatához ideiglenesen teljesen lezárták a Gießen irányú autópályát. Azonban a lezárást azóta feloldották – mondta egy szóvivő.