Amy Adams felidézi, hogyan mentett meg egy férfit, akit „nyakon szúrtak”

A Jason Bateman, Sean Hayes és Will Arnett által vezetett SmartLess podcast június 21-i, hétfői epizódjában Amy felidézett egy ijesztő incidenst, amelyben egy késelés áldozatának segített Los Angelesben.

Felidézte, hogy ő, édesapja, Richard Adams, férje, Darren Le Gallo és lányuk, Aviana voltak az „elsők, akik a helyszínre értek” egy késelés után, miután kijöttek kedvenc Santa Monica-i éttermükből. „Az emberek sikoltoztak, egy srác sétált, és azt kiabálták: »Meghal!« A férjem erre felkiáltott, hogy: »Ez vér!«” – mondta Amy a műsorvezetőknek. Le Gallo tudomásul vette, hogy a férfit „nyakon szúrták”, ezért a lányukkal maradt, míg Amy és apja, Richard a segítségére siettek.

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„Vérzett, és a barátai teljesen kiakadtak” – mondta, hozzátéve, hogy a maguknál lévő strandtörölközőkkel nyomást tudtak gyakorolni és el tudták állítani a vérzést, hozzátéve, hogy abban a pillanatban nagyon „koncentráltnak” érezte magát. Az Elvarázsolt sztárja felidézte, hogy azt mondta a férfinak, hogy nyugodjon meg és maradjon mozdulatlanul: „Minél jobban küzdesz, annál gyorsabban fogsz vérezni. Csak feküdj le.” Megjegyezte, hogy a 2004-es Dr. Vegas című orvosi tévésorozatban való szereplése során alapvető elsősegélynyújtási ismereteket szerzett. Véletlenül az Amerikai botrány sztárja egy évvel később, egy étteremben evés közben futott össze a késelés áldozatával - írta a People.

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„Odajött hozzám egy srác…" „És én meg csak annyit mondtam: »Ó, Istenem, te vagy az!« ” Amy „őrültnek” nevezte az újraegyesülést, és megjegyezte, hogy a férfi szeme „könnyes” volt az érzelmes pillanatban.

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