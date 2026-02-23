Beatrice és Eugenie megdöbbent Andrew letartóztatásán

Andrew Mountbatten-Windsor letartóztatása mélyen megrázta lányait, Beatrice és Eugenie hercegnőket – írja a Spot on News a brit sajtóra hivatkozva. A volt yorki herceget hivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe születésnapján, új sandringhami rezidenciáján.

A beszámolók szerint a testvérek „mélyen megrendültek” és intenzív egyeztetéseket folytatnak a további lépésekről. A megbeszélésekbe várhatóan III. Károly király is bekapcsolódik. A kérdés nemcsak a család társadalmi megítélését érinti, hanem pénzügyi következményekkel is járhat, mivel Andrew neve több dokumentumban is felbukkan a Jeffrey Epstein-ügy kapcsán.

A letartóztatás hátterében az áll, hogy az amerikai kormány újabb, Epsteinhez kapcsolódó iratokat hozott nyilvánosságra. A dokumentumokban Andrew és volt felesége, Sarah Ferguson neve is szerepel.

III. Károly közleményben reagált, hangsúlyozva: a törvénynek érvényesülnie kell, és a királyi család teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. A Downing Street közben olyan terveken dolgozik, amelyek Andrewot akár a trónöröklési sorrendből is eltávolíthatják.

