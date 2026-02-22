Válik a Fehér Lótusz színésznője

Három év házasság után a válás mellett döntött Alexandra Daddario és Andrew Form. A Fehér Lótusz sztárja az erről szóló közleményben arról írt, hogy szeretettel és tisztelettel hozták meg ezt a döntést, és továbbra is közösen nevelik kisfiukat.

Véget ért Alexandra Daddario és Andrew Form házassága: a pár több mint három év után a különválás mellett döntött. A hírt a Fehér Lótusz színésznőjének képviselője erősítette meg.

A Fehér Lótuszból ismert színésznő és férje közösen hozták meg a döntést

A közlemény szerint Alexandra Daddario és Andrew Form úgy döntöttek, hogy véget vetnek házasságuknak. Hangsúlyozták: a döntést szeretettel és tisztelettel hozták meg, és továbbra is közösen nevelik gyermeküket. Arra kérik a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben az érzékeny időszakban.

A színésznő és az 57 éves producer 2022 júniusában házasodott össze. Első közös gyermekük 2024 októberében született. A most 15 hónapos kisfiú mellett Daddario mostohaanyja Form korábbi házasságából született gyermekeinek is: a 12 éves Juliannak és a 9 éves Rowannek. A producer a két gyermeket volt feleségével, Jordana Brewster színésznővel közösen neveli.

Az 57 éves Andrew Form neve számos sikeres produkcióhoz kötődik: producerként jegyzi többek között a Hang nélkül című thrillert, A bűn éjszakája című filmsorozatot, valamint több más horrorfilmet is.

A pár kapcsolatáról először 2021 májusában szerzett tudomást a nyilvánosság, amikor a Fehér Lótusz első évadának sztárja egy fekete-fehér, összebújós fotót osztott meg közösségi oldalán. Az eljegyzés hírét 2021 decemberében erősítette meg a People magazin, fél évvel később pedig New Orleansban kimondták a boldogító igent.

A színésznő korábban elvesztette egy babáját

A pár 2024 júliusában, a Vogue hasábjain jelentette be, hogy első közös gyermeküket várják. A lap akkor arról is beszámolt, hogy Daddario hat hónapig titokban tartotta terhességét. A színésznő az interjúban úgy fogalmazott: hihetetlenül boldog, hogy várandós lehet, ugyanakkor azt is elárulta, hogy korábban volt egy vetélése, további részleteket azonban nem árult el – írta meg a Life.

„Az ilyen veszteséget és traumát nehéz megérteni, ha az ember nem élte át. Mélyen együtt érzek minden nővel, aki hasonlón ment keresztül – egészen másként, mint korábban. Nagyon-nagyon fájdalmas” – fogalmazott.

Fiuk érkezését 2024 Halloweenjén jelentették be. Daddario 2025 februárjában a People magazinnak arról beszélt, hogy az anyaság csodálatos élmény számára. „Nagyon szerencsés vagyok. Nagyszerű baba, aki rengeteg örömöt és békét hozott az életembe” – mondta akkor.