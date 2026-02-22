Újabb pilótaengedéllyel ünnepelte születésnapját John Travolta + VIDEÓ

72 évesen újabb pilótaengedélyt szerzett a színész, és a jeles nap alkalmából egy videót osztott meg követőivel, amelyben a Bombardier Global Express pilótafülkéjéből jelentkezett be. John Travolta fél évszázada rajong a repülésért.

Egy újabb pilóta-minősítéssel ünnepelte 72. születésnapját John Travolta: a hollywoodi sztár megszerezte a Bombardier Global Express másodpilótai jogosítását, és a jeles alkalomból a pilótafülkéből jelentkezett be követőinek. A színész több mint ötven éve rajong a repülésért, így nem véletlen, hogy a videóban viccesen saját magának gratulál az újabb engedély miatt.

John Travolta február 18-án lett 72 éves

„Ma van a születésnapom! Nagyon büszke vagyok rá, hogy megszereztem a jogosítványt a Global Express vezetésére is. Köszönöm a jókívánságokat!” – írta friss Instagram-bejegyzésében a 72 éves John Travolta. A színész a poszthoz egy videót is mellékelt, amelyen a Bombardier Global Express típusú üzleti repülőgépet vezeti, sőt a pilótafülkébe is betekintést enged a követőinek.

A Bombardier Global Express a Bombardier Aviation nagy hatótávolságú, tágas kabinú üzleti repülőgépe, amelyet kifejezetten interkontinentális utakra terveztek. Nem rövid, alkalmi repülésekre szolgál, és a vezetése komoly, speciális képzést igényel. A most megszerzett SIC-minősítés tehát nem afféle születésnapi hóbort, hanem egy újabb szakmai lépcsőfok egy régóta épített repülős karrierben. A típus akár 11 ezer kilométer megtételére is képes leszállás nélkül, és legfeljebb 19 utast szállíthat.

John Travolta a repülés megszállottja

Travolta 22 éves kora óta rendelkezik pilótaengedéllyel, érdeklődése már tinédzserként, Floridában kezdődött, ahol repülési tanfolyamokra járt. Az évtizedek során több típusra szerzett jogosítást, köztük nagy kereskedelmi repülőgépekre is, és 2002 óta a Qantas nagykövete. A Global Express másodpilótai minősítése tehát nem hiúsági projekt, hanem egy hosszú, következetesen épített karrier újabb fejezete – írja a Yahoo.

Három repülőgépe van

A különleges születésnapi poszt után újra reflektorfénybe egy korábbi interjú került, amelyben arról kérdezték Travoltát, miért van három repülőgépe. A színész válasza higgadt volt: gyakorlati okokból. Mivel maga is pilóta, ha az egyik gép meghibásodik, rendelkezésére áll egy másik. A közvélemény egy része emiatt kiborult a színészre, szerintük ugyanis több gép fenntartása környezeti felelőtlenséget sugall, és egy olyan életstílust, amely elszakadt a hétköznapi valóságtól. Mások viszont úgy vélik, nagy különbség van aközött, hogy valaki képzett pilótaként, fegyelmezetten repül, és aközött, aki csupán státuszszimbólumként használja a magánrepülést.

Egy biztos, 72 évesen sokan már csak egy új zoknira, vagy pizsamára vágynak egy pohár bor és egy finom torta társaságában, John Travolta azonban 70-en túl is azon dolgozik, hogy valóra váltsa álmait – írta meg a Life.