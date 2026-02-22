Bulvár
Rózsaszínben idézte meg a '90-es éveket Gwyneth Paltrow
A miniruháját akarja most mindenki
Gwyneth Paltrow ismét bebizonyította, a stílus bizony nem kor kérdése.
Pradaban vonult
Paltrow választása egész pontosan egy selyem Prada összeállításra esett: a halvány pink miniszoknyát hátul hosszú uszály tette drámaivá, amelyhez egy hozzá illő bandeau fazonú crop top társult. A look különlegességét a felsőréteg adta: egy teljesen áttetsző, spagettipántos topot viselt, amely a ’90-es és kora 2000-es évek minimalista-trendi világát idézte. Az outfitet emellett egy hozzáillő Christian Louboutin magassarkúval egészítette ki.
Újragondolt outfit
A szett kiválasztása feltehetően nem volt véletlenszerű, sokaknak hamar be is ugrott az 1999-es Oscar-gála, ahol Paltrow egy ikonikus Ralph Lauren estélyiben vette át a díját. A mostani Prada-szett ennek a legendás ruhának a modern, játékos újragondolásaként hatott.
Megtisztelő feladat
Paltrow egyébként nem csupán vendégként érkezett az eseményre, ugyanis az a megtiszteltetés érte, hogy átadhatta az Arlington Awardot régi barátnőjének, Kate Hudsonnak. A két színésznő ráadásul színvilágban is összehangolódott: Hudson halvány rózsaszín és arany gyöngyökkel díszített, elegáns Louis Vuitton ruhában lépett a vörös szőnyegre.
Szoros barátság
Barátságuk amúgy évtizedekre nyúlik vissza: fiatal felnőttként mindketten Londonban éltek, ahol szoros kötelék alakult ki közöttük. Hudson egy interjúban úgy fogalmazott, Paltrow mindig stabil támaszt jelentett számára, és rendkívül lojális, inspiráló barátnak tartja. A színpadon Paltrow meghatottan beszélt Hudsonról, „kis húgaként” emlegetve őt – írta meg az Elle.