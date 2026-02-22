Rózsaszínben idézte meg a '90-es éveket Gwyneth Paltrow

A hétvégén megrendezett 41. Santa Barbara International Film Festival vörös szőnyegén az 53 éves Gwyneth Paltrow egy tetőtől talpig rózsaszín, modern, de kissé mégis nosztalgikus szettben érkezett, ami finoman visszautalt egyik legemlékezetesebb divatpillanatára.

Gwyneth Paltrow ismét bebizonyította, a stílus bizony nem kor kérdése.

Pradaban vonult

Paltrow választása egész pontosan egy selyem Prada összeállításra esett: a halvány pink miniszoknyát hátul hosszú uszály tette drámaivá, amelyhez egy hozzá illő bandeau fazonú crop top társult. A look különlegességét a felsőréteg adta: egy teljesen áttetsző, spagettipántos topot viselt, amely a ’90-es és kora 2000-es évek minimalista-trendi világát idézte. Az outfitet emellett egy hozzáillő Christian Louboutin magassarkúval egészítette ki.

Objektum doboz

Újragondolt outfit

A szett kiválasztása feltehetően nem volt véletlenszerű, sokaknak hamar be is ugrott az 1999-es Oscar-gála, ahol Paltrow egy ikonikus Ralph Lauren estélyiben vette át a díját. A mostani Prada-szett ennek a legendás ruhának a modern, játékos újragondolásaként hatott.

Megtisztelő feladat

Paltrow egyébként nem csupán vendégként érkezett az eseményre, ugyanis az a megtiszteltetés érte, hogy átadhatta az Arlington Awardot régi barátnőjének, Kate Hudsonnak. A két színésznő ráadásul színvilágban is összehangolódott: Hudson halvány rózsaszín és arany gyöngyökkel díszített, elegáns Louis Vuitton ruhában lépett a vörös szőnyegre.

Szoros barátság

Barátságuk amúgy évtizedekre nyúlik vissza: fiatal felnőttként mindketten Londonban éltek, ahol szoros kötelék alakult ki közöttük. Hudson egy interjúban úgy fogalmazott, Paltrow mindig stabil támaszt jelentett számára, és rendkívül lojális, inspiráló barátnak tartja. A színpadon Paltrow meghatottan beszélt Hudsonról, „kis húgaként” emlegetve őt – írta meg az Elle.