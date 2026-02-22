Mit szól a királyi család András herceg letartóztatásához?

András hercegnek már nem csak a feje fáj

Senki sem irigyelné a király jelenlegi helyzetét. Megfosztotta testvérét a címektől és az otthontól, valamint együttműködést ígért bármilyen vizsgálat esetén. A király támogatói szerint ráadásul az Andrew Mountbatten-Windsor letartóztatása utáni órákban kiadott nyilatkozatában egyetlen utalást sem tesz Andrással való vérrokonságra. Sokan úgy gondolják, hogy ezzel a király félreteszi a család iránti hűséget – írja a BBC.

Jonathan Dimbleby, a király életrajzírója és barátja csütörtökön a BBC World at One című műsorában azonban azt mondta: nem hiszi, hogy ez károsítaná a monarchiát.

„Azt hiszem, el kell választanunk a család fogalmát a monarchia intézményétől. Szerintem ez nagyon fontos. Nagyon könnyű összemosni a kettőt” – fogalmazott.

Egyesek úgy vélik, hogy a letartóztatás némi lélegzetvételnyi időt ad a királyi családnak és a palotának, és hogy Andrew Mountbatten-Windsor gyanúsítottként való kezelése csökkenti az okozott kárt.

Ahogy András visszavonult a közélettől, úgy a palota is visszavonult a képviseletétől. De a különbségtétel – amely oly fontos a palota számára – a legtöbb ember számára teljesen elveszett; a palota, a királyi család, a monarchia mind egynek tűnik.

Lehet, hogy András már egy ideje nem járt a Buckingham-palota erkélyén, de több mint hat évtizeden át részese volt annak. Mountbatten-Windsor András herceg korábbi uralkodója, és továbbra is a Korona trónörököse. A királyi vér az örökletes monarchia lényege.