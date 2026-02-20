Bulvár
Ez okozhatta a Ponyvaregény sztárjának rejtélyes halálát
December közepén hunyt el a hatvanéves színész
Peter Greene-t december közepén holtan találták manhattani lakásában. Egy szomszéd értesítette a rendőrséget, miután egész éjszaka zene szólt a lakásból, de senki nem reagált a kopogásra. A kiérkező járőrök ellenőrzést tartottak, ekkor bukkantak rá a színész holttestére.
A New York-i Főorvosi Hivatal balesetként értékelte a helyzetet, jelentésük szerint Peter Greene véletlenül lőtte le magát – írja az Origo.
Peter Greene az 1990-es években vált ismertté markáns, gyakran negatív szerepeivel. A széles közönség leginkább a Maszk című vígjátékból ismerhette, amelyben Dorian Tyrell maffiózót alakította Jim Carrey oldalán.
Pályafutása során feltűnt a Ponyvaregény és a Kiképzés című produkciókban is. Több évtizedes filmes és televíziós pályát tudhat maga mögött. Halála váratlanul érte a szakmát és rajongóit egyaránt.