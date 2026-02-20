2026. február 20., péntek

Előd

Bulvár

Ez okozhatta a Ponyvaregény sztárjának rejtélyes halálát

December közepén hunyt el a hatvanéves színész

MH
 2026. február 20. péntek. 13:07
Hatvanéves korában meghalt Peter Greene amerikai színész. A New York-i Főorvosi Hivatal közlése szerint egy véletlen baleset következtében vesztette életét: egy lövés érte a bal hónaljánál, amely súlyosan megsértette a felkari artériáját, és az ebből keletkezett erős vérzés végül halálosnak bizonyult.

Peter Greene, a Ponyvaregény és A maszk sztárja
Fotó: Getty Images via AFP/Roy Rochlin

Peter Greene-t december közepén holtan találták manhattani lakásában. Egy szomszéd értesítette a rendőrséget, miután egész éjszaka zene szólt a lakásból, de senki nem reagált a kopogásra. A kiérkező járőrök ellenőrzést tartottak, ekkor bukkantak rá a színész holttestére.

A New York-i Főorvosi Hivatal balesetként értékelte a helyzetet, jelentésük szerint Peter Greene véletlenül lőtte le magát – írja az Origo.

Peter Greene az 1990-es években vált ismertté markáns, gyakran negatív szerepeivel. A széles közönség leginkább a Maszk című vígjátékból ismerhette, amelyben Dorian Tyrell maffiózót alakította Jim Carrey oldalán.

Pályafutása során feltűnt a Ponyvaregény és a Kiképzés című produkciókban is. Több évtizedes filmes és televíziós pályát tudhat maga mögött. Halála váratlanul érte a szakmát és rajongóit egyaránt.

