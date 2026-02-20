Elhunyt a Grace klinika sztárja

Eric Dane, a Grace klinika és az Eufória című sorozatokból ismert színész, kevesebb mint egy évvel azután hunyt el, hogy kiderült, amiotrófiás laterális szklerózisban (ALS) szenved. 53 éves volt.

Dane a családfőt, Cal Jacobst alakította a nagy sikerű HBO tinédzser drámában, az Euphoriában. Korábban Dr. Mark Sloanként, vagy „Dr. McSteamyként” volt ismertebb a Grace klinika című orvosi sorozatban.

A kaliforniai születésű színésznél tavaly diagnosztizáltak ALS-t, és az elmúlt hónapokat azzal töltötte, hogy felhívta a figyelmet a motoros neuronbetegség (MND) leggyakoribb formájára - írta meg a BBC.

„Nehéz szívvel tudatjuk, hogy Eric Dane csütörtök délután elhunyt, miután bátran küzdött az ALS-sel” – áll a család közleményében.

Az írásos nyilatkozat szerint utolsó napjait barátai, odaadó felesége és két lánya, Billie és Georgia körében töltötte, „akik a világának középpontját jelentették”.

„Mélyen hiányozni fog, és mindig szeretettel fogunk rá emlékezni. Eric imádta a rajongóit, és örökké hálás lesz a szeretet és a támogatás áradásáért, amit kapott” – áll a közleményben.

Az ALS, más néven Lou Gehrig-kór, egy ritka degeneratív betegség, amely az izmok progresszív bénulását okozza.

Az agy és a gerincvelő izommozgást szabályozó idegsejtjeit érinti, aminek következtében a betegek lassan elveszítik a beszéd-, étkezési-, járás- és légzésképességüket.

Dane tavaly nyáron az ABC csatorna Good Morning America című műsorában azt nyilatkozta, hogy a diagnózisa „dühössé” tette.

„Mert, tudod, elvették tőlem az apámat, amikor kicsi voltam” – mondta a műsorban.

„És most, tudod, nagyon jó esély van rá, hogy elvesznek a lányaimtól, amíg nagyon fiatalok.”

Apja öngyilkos lett, amikor Dane hétéves volt.

A színész 1972-ben született San Franciscóban, és televíziós debütálása a Wonder Years című sorozatban volt 1993-ban.