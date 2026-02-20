Rumer Willis őszinte vallomása

Számtalan támadást kapott a közösségi médiában Rumer Willis, miután elárulta, hogy egyedül neveli a kétéves kislányát, Louettát, és a híres szülei segítsége nélkül, a saját keresetéből gazdálkodik. A kommentelők kikezdték a világ egyik legismertebb nepobébijét, miután Rumer arról beszélt, hogy mennyire megterhelő fizikailag és anyagilag is a gyereknevelés.

Rumer Willis 4 munkahelyen dolgozik, hogy eltartsa magukat

A 37 éves színésznő fiatalon az édesanyja, Demi Moore több filmjében is megjelent, azonban mostanában keveset hallani arról, hogy mivel foglalkozik. A LadBible tájékoztatása szerint most a Hulu streamingcsatorna több westernfilmjében is láthatjuk majd őt a közeljövőben. Emellett az szabadideje nagy részét a gyereknevelés teszi ki, amit saját bevallása szerint egyedül, segítség nélkül kell megvalósítania. Ez azután derült ki, hogy több kommentelő is betámadta őt egy ártatlannak tűnő Instagram-bejegyzés miatt.

Bruce Willis lánya pár napja megosztott egy fotót az oldalán, amelyhez azt írta:

A teendők listája soha nem ér véget. Most semmi másra nincs szükségem csak egy kiadós alvásra és egy 24 órás fetrengős napra.

A poszt alatt számtalan hozzászólás érkezett, amelyek szerint egy nepobébinek nincs oka fáradtnak lenni, miután emberek milliárdjai dolgoznak és nevelnek gyereket felváltva, anélkül, hogy a gazdag szüleik szponzorálnák őket – írta meg a Life. Rumer erre válaszul osztotta meg az anyagi helyzete részleteit:

„Csak tisztázni szeretném a helyzetemet, mert elég sok tájékozatlan és durva ember jelent meg a kommentelők között. Csak, hogy tudjátok: 4 munkahelyen dolgozom, hogy eltartsam a lányomat. Én vagyok az egyetlen pénzkereső a családunkban. Nem valami hatalmas vagyonkezelői alapból élek és a szüleimtől sem kapok pénzt. Az idő nagy részében segítség nélkül nevelem őt. Szóval miért nem lehet véget vetni az ítélkezésnek, ami pusztán feltételezéseken alapul? Tudatában vagyok, hogy vannak olyan kiváltságaim az életben, amelyekkel mások nem rendelkeznek, de ezt nem veszem magától értetődőnek. Büszke vagyok rá, hogy magamról és a lányomról is egyedül gondoskodom, és nem szerepel a terveim között, hogy a családomra biztonsági tartalékként tekintsek” — zárta sorait Rumer Willis.