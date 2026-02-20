Bulvár
John F. Kennedy Jr. titkos szeretője kitálalt
Carolyn Bessette árnyékában élte az életét Sybil Hill
John F. Kennedy Jr. szeretője, Sybil Hill 1991 januárjában találkozott először John F. Kennedy Jr.-ral egy manhattani étteremben. Felfigyelt a jóképű férfira, aki baseballsapkát viselt. Először azt hitte, csupán a politikusdinasztia sarjának hasonmását látja, de hamar kiderült, hogy az igazi John F. Kennedy Jr.-t látja. Sybil faképnél hagyta az akkori randipartnerét, odalépett Kennedyhez, bemutatkozott, és – mint fogalmazott – azonnal kialakult köztük a vonzalom.
Az alkalmi együttlétek után John F. Kennedy Jr. szeretője lett, találkozásaik rendszeressé váltak. A nő úgy érezte, érzelmileg is egyre közelebb kerülnek egymáshoz, közös hobbijuk volt a festés. Szerinte ezt igazolja az is, amit később megtudott: Kennedy az ágya mellett tartotta a neki írt szerelmes leveleit.
John F. Kennedy Jr. ekkor azonban már Carolyn Bessette-tel járt, és Sybil Hill csak később szembesült azzal, hogy a férfi eljegyzésre készül a divatszakmában dolgozó nővel. Elmondása szerint Kennedy még az eljegyzés nyilvánosságra hozatala előtt felkereste őt. Azon az estén is együtt voltak, de érezte a férfi vívódását, mira azt mondta neki: „Kövessd a szívedet.” Kennedy erre lehajtotta a fejét, és csak annyit válaszolt: „Sajnálom.” Hill ebből tudta, hogy Carolyn Bessette mellett döntött.
Sybil összetört szívvel elhagyta Manhattant, és Aspenbe, Colorado államba költözött. A kapcsolat azonban nem szakadt meg végleg. 1998 februárjában, amikor Kennedy már házas volt, ismét felvette vele a kapcsolatot: „Azt mondta, Aspenben lesz egy legénybúcsún, és találkozni szeretne velem.” 1998. február 7-én Kennedy telefonált is neki, hogy korábban eljön a partiról. A nő egy sikátorban vette fel a klub mellett, majd együtt töltötték az éjszakát - írja a RadarOnline alapján a Life.
A találkozón szóba került Kennedy házassága is. A férfi beszélt a szeretőjének a Carolynnal való problémáiról, és arról, hogy házassági tanácsadásra járnak. Azt mondta, fontolgatja a válást, ugyanakkor meg is akarja menteni a kapcsolatát. Kennedy megkérdezte Hilltől, mit gondol arról, mit fog csinálni, hol lesz két év múlva – a nő ezt úgy értelmezte, hogy Kennedy arra kíváncsi, szabad lesz-e, ha esetleg úgy dönt, elhagyja feleségét. Sybil azt válaszolta neki, hogy mindig szeretni fogja. Ez volt az utolsó alkalom, hogy élve látta.