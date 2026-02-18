Tom Cruise menekülni kényszerült

Elköltözött luxuslakásából Tom Cruise, amit havi 455 ezer dollárért bérelt. Távozásának nem anyagi okai voltak, hanem több szempontból sem érezte biztonságosnak a házat és a környéket – írja a life.hu.

A színész, aki 5 évig lakott a házban, már korábban is fontolgatta, hogy elhagyja a lakását, de az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor a földszinten lévő óraüzletet machetés támadók kirabolták. Tom Cruise úgy vélte, életveszélyben van és úgy döntött, hogy távozik, mielőtt „bármi komolyabb történhetne”.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a lakók megnyertek egy 48 millió dollár értékű kártérítési pert, ami a tulajdonosok számára örömteli, de a bentlakó bérlőknek is el kell viselniük az akár évtizedes, átfogó javítási munkálatokat és az azzal járó zajt, koszt és felfordulást. Az épület rossz állapotban van, régi a fűtés, az elektromos hálózat, a vízvezeték. Ezeket cserélni kell, amikhez falat kell bontani, fel kell szedni a márványpadlót, leverni a csempét.

„Az egész ház egy rémálom, Tomnak teljesen igaza van” – fogalmazott Leigh Ann Raines lakberendező.

Sajtóhírek szerint a 63 éves színész most a Kensington-palota környékére szeretne költözni, amely korábban a Vilmos herceg és Katalin hercegné fő lakhelye volt, és ahol továbbra is van egy otthonuk. A Kensington Palace Gardens a világ egyik legdrágább lakóutcája; a kertet a nap 24 órájában fegyveres rendőrök őrzik, magánutak vannak és számos nagykövetség is itt található.