Miley Cyrus újra Hannah Montana szerepében

A sorozat 2026. március 24-én jelenik meg, és olyan archív felvételeket tartalmaz, amelyeket korábban még nem mutattak be a nézőknek, valamint új jeleneteket a már felnőtt Miley-vel - írja a The Hollywood Reporter.
A 33 éves színésznő a Hannah Montana egy különkiadásában szerepelt, amely a sorozat 20. évfordulóját ünnepli.