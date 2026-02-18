2026. február 18., szerda

Miley Cyrus újra Hannah Montana szerepében

Miley Cyrus a sorozat 20. évfordulója alkalmából készült Hannah Montana különkiadásában szerepelt

MH
 2026. február 18. szerda. 13:01
Miley Cyrus két évtizeddel a Disney Channelen való debütálása után újra feleleveníti a sorozat zenéjét és pillanatait.

Miley Cyrus újra Hannah Montana szerepében
Miley Cyrus
Fotó: Getty Images via AFP/Rodin Eckenroth

A sorozat 2026. március 24-én jelenik meg, és olyan archív felvételeket tartalmaz, amelyeket korábban még nem mutattak be a nézőknek, valamint új jeleneteket a már felnőtt Miley-vel - írja a The Hollywood Reporter.

A 33 éves színésznő a Hannah Montana egy különkiadásában szerepelt, amely a sorozat 20. évfordulóját ünnepli.

