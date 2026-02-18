Letartóztatták a Transformers-filmek sztárját

Letartóztatták a híres színészt: Shia LaBeouf csuklóján azt követően kattant a bilincs, hogy verekedésbe keveredett New Orleansban.

Mi vezetett Shia LaBeouf letartóztatásához?

A 39 éves LaBeouf a egy héten át járta a bárokat. Az alkalmazottak szerint időnként félmeztelenül, készpénz nélkül jelent meg, és azt kérdezgette tőlük, tudják-e, ki ő. Egy másik forrás szerint a színész gyakorlatilag „terrorizálta a várost”.

A bírósági iratok szerint a színésznek két vádpontban kell felelnie, testi sértés miatt. Videófelvételek és fotók is napvilágra kerültek arról, ahogyan kedden egy bár előtt, egy szóváltást követően verekedésbe keveredik.

Egy szemtanú azt nyilatkozta, hogy LaBeouf-t ismeretlen okból kísérte ki a bárból a személyzet, mielőtt a verekedés történt. Ezután a sztár végigsétált a háztömbön, majd visszatért a bár elé, ahol a kiérkező mentősök ellátták. Bár nem tűnt fizikailag sérültnek, később orvosi ellátásban részesült, miközben a mentőszolgálat munkatársaival beszélgetett, mielőtt egy érkező mentőautóba ültették.

LaBeouf közismerten küzd függőséggel és mentális egészségügyi problémákkal. Korábban bíróság által elrendelt rehabilitációs kezelésre szorult, miután 2017-ben letartóztatták a Savannah városában, nyilvános helyen elkövetett ittasság és rendzavarás miatt - írja a Metro cikke alapján a Bors.