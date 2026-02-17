Jelzésértékű fényképet osztott meg Instagram-oldalán a legfiatalabb Beckham gyerek

Hiába a családi viszály, Harper Beckham bátyjához fűződő szeretete a konfliktus ellenére is töretlen. A 14 éves tinilány Valentin-napon egyértelművé tette, hogy hiányzik neki az elhidegült bátyja, amikor egy olyan gyerekkori fotót osztott meg az Instagram-oldalán, amelyen szorosan magához öleli a kedvenc bátyját, Brooklyn Beckhamet.

Harper Beckham nem hajlandó lemondani a bátyjáról

Most a Page Six szúrta ki, hogy Brooklyn Beckham kishúga Valentin-nap nem rózsákat, szívecskéket vagy romantikus bejegyzéseket osztott meg az Instagram-oldalán, hanem egy testvéreivel közös gyerekkori fotót posztolt. Harper ráadásul szívfacsaró sorokkal osztotta meg a bátyjaival közös képüket: „Annyira szeretlek mindannyiótokat, hogy szavakkal nem tudom kifejezni"

Ha Brooklynnak egy ilyen vallomás után sem lágyul meg a szíve - legalább a húga felé - akkor már nem tudjuk, hogy mi kellene ahhoz, hogy újra nyisson a családtagjai felé - írja a life.hu.