2026. február 18., szerda

Előd

EUR 378.19 Ft
USD 319.23 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bulvár

Jelzésértékű fényképet osztott meg Instagram-oldalán a legfiatalabb Beckham gyerek

Harper Beckham olyan fotót posztolt, amelyen magához öleli elhidegült bátyját, Brooklyn Bechamet

MH
 2026. február 17. kedd. 23:59
Megosztás

A 14 éves Harper Beckham érzelemdús fotót posztolt a testvéreiről, a képén pedig Brooklyn kapta a főszerepet.

Jelzésértékű fényképet osztott meg Instagram-oldalán a legfiatalabb Beckham gyerek
David Beckham és felesége, Victoria gyermekeikkel és azok partnereivel (balról: Mia Regan, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham és Nicola Peltz Beckham
Fotó: AFP/Henry Nicholls

Hiába a családi viszály, Harper Beckham bátyjához fűződő szeretete a konfliktus ellenére is töretlen. A 14 éves tinilány Valentin-napon egyértelművé tette, hogy hiányzik neki az elhidegült bátyja, amikor egy olyan gyerekkori fotót osztott meg az Instagram-oldalán, amelyen szorosan magához öleli a kedvenc bátyját, Brooklyn Beckhamet.

Harper Beckham nem hajlandó lemondani a bátyjáról

Most a Page Six szúrta ki, hogy Brooklyn Beckham kishúga Valentin-nap nem rózsákat, szívecskéket vagy romantikus bejegyzéseket osztott meg az Instagram-oldalán, hanem egy testvéreivel közös gyerekkori fotót posztolt. Harper ráadásul szívfacsaró sorokkal osztotta meg a bátyjaival közös képüket: „Annyira szeretlek mindannyiótokat, hogy szavakkal nem tudom kifejezni"

Ha Brooklynnak egy ilyen vallomás után sem lágyul meg a szíve - legalább a húga felé - akkor már nem tudjuk, hogy mi kellene ahhoz, hogy újra nyisson a családtagjai felé - írja a life.hu.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink