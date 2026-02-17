2026. február 17., kedd

Előd

EUR 378.19 Ft
USD 319.23 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bulvár

Halle Berry negyedszer is oltár elé áll

A Macskanő boldogan jelentette be néhány nappal ezelőtt, hogy 6 évnyi randevúzás után igent mondott párja, Van Hunt lánykérésére

MH
 2026. február 17. kedd. 14:43
Megosztás

Újra megpróbálja! Halle Berry három válással a háta mögött is hisz a házasság intézményében. Mindössze pár nappal ezelőtt derült ki, hogy a kedvese, Van Hunt titokban eljegyezte a gyönyörű színésznőt.

Halle Berry negyedszer is oltár elé áll
Halle Berry a Halj meg máskor! című James Bond-filmben dolgozott együtt Pierce Brosnannel
Fotó: NurPhoto via AFP/Image Press Agency

Sajtóhírek szerint a sztárpár esküvőjére még az idén sor kerülhet. Mutatjuk mit lehet tudni a közelgő esküvőről és Halle Berry vőlegényéről.

Halle Berry a negyedik esküvőjére készül

Hihetetlen belegondolni, de az 59 éves filmsztár már háromszor állt oltár elé az elmúlt évtizedekben. Sajnálatos módon ezek a házasságok sosem tartottak tovább 4 évnél, viszont úgy tűnik, hogy Berry végre révbe érhet! A jelenlegi vőlegényével ugyanis már 6 éve alkotnak egy párt és a kapcsolatuk nélkülöz minden sztáralűrt - írja a life.hu.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink