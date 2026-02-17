Halle Berry negyedszer is oltár elé áll

Újra megpróbálja! Halle Berry három válással a háta mögött is hisz a házasság intézményében. Mindössze pár nappal ezelőtt derült ki, hogy a kedvese, Van Hunt titokban eljegyezte a gyönyörű színésznőt.

Sajtóhírek szerint a sztárpár esküvőjére még az idén sor kerülhet. Mutatjuk mit lehet tudni a közelgő esküvőről és Halle Berry vőlegényéről.

Halle Berry a negyedik esküvőjére készül

Hihetetlen belegondolni, de az 59 éves filmsztár már háromszor állt oltár elé az elmúlt évtizedekben. Sajnálatos módon ezek a házasságok sosem tartottak tovább 4 évnél, viszont úgy tűnik, hogy Berry végre révbe érhet! A jelenlegi vőlegényével ugyanis már 6 éve alkotnak egy párt és a kapcsolatuk nélkülöz minden sztáralűrt - írja a life.hu.