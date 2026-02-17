Bulvár
Halle Berry negyedszer is oltár elé áll
A Macskanő boldogan jelentette be néhány nappal ezelőtt, hogy 6 évnyi randevúzás után igent mondott párja, Van Hunt lánykérésére
Halle Berry a Halj meg máskor! című James Bond-filmben dolgozott együtt Pierce Brosnannel
Fotó: NurPhoto via AFP/Image Press Agency
Sajtóhírek szerint a sztárpár esküvőjére még az idén sor kerülhet. Mutatjuk mit lehet tudni a közelgő esküvőről és Halle Berry vőlegényéről.
Halle Berry a negyedik esküvőjére készül
Hihetetlen belegondolni, de az 59 éves filmsztár már háromszor állt oltár elé az elmúlt évtizedekben. Sajnálatos módon ezek a házasságok sosem tartottak tovább 4 évnél, viszont úgy tűnik, hogy Berry végre révbe érhet! A jelenlegi vőlegényével ugyanis már 6 éve alkotnak egy párt és a kapcsolatuk nélkülöz minden sztáralűrt - írja a life.hu.