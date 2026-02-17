Merényletet tervezett Taylor Swift ellen

Vádat emelt a bécsi főügyészség hétfőn egy 21 éves férfi ellen, aki a hatóságok szerint Taylor Swift amerikai énekesnő 2024. augusztus 9-i koncertjén, az osztrák fővárosban található Ernst Happel-stadionban készült merényletet elkövetni.

A férfi a hatóságok szerint Taylor Swift amerikai énekesnő 2024. augusztus 9-i koncertjén készült merényletet elkövetni

A férfit terrorista bűncselekmények elkövetésével vádolják, valamint bűnszervezeti tagsággal. Az ügyészség 20 év szabadságvesztés kiszabását követeli.

A vádhatóság szerint a Beran A. néven azonosított vádlott 2023 májusa óta foglalkozott a merénylet kitervelésével. Ehhez pokolgépkészítéshez szükséges leírásokat szerzett be, és robbanóanyagok kezeléséhez szükséges oktatásban is részesült. Szerepe volt egy 2024 márciusában Mekkában elkövetett merényletben is. A férfit a koncert tervezett napján, 2024 augusztusában fogták el, és azóta vizsgálati őrizetben tartották.

Az osztrák Állambiztonsági és Hírszerzési Igazgatóság (DSN) egy külföldi partnerszervnek köszönhetően időben értesült a merénylet terveiről Swift háromnapos ausztriai koncertsorozata előtt.

A Beran A. körüli terrorhálózat ellen korábban más vádakkal már több eljárást indítottak. A gyanúsított többször próbálkozott különböző lőfegyverek, illetve egy kézigránát beszerzésével zugkereskedőktől. Ezenfelül az Iszlám Állam terrorszervezet propagandaanyagait is terjesztette, és terrorcselekményekre szólított fel a Snapchat szolgáltatáson terjesztett videóival.

A vádirat szerint további terrorcselekményeket is tervbe vettek a részvételével Dubajban, illetve Isztambulban.