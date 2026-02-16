Több száz teherautónyi édesség és energiaital Ramadán idején

Négy hónappal a gázai tűzszünet életbe lépése után az egyezménynek megfelelően Izrael naponta hétszáz, humanitárius segélyt szállító teherautó bejutását biztosítja az övezetbe, melyeket élelmiszerrel, az otthonaikból kibombázottak ellátását segítő eszközökkel és orvosi eszközökkel raknak meg.

Az elmúlt két hétben emellett több száz teherautónyi édességet, üdítőitalokat, energiaitalokat és egyéb "finomságokat" is a gázai övezetbe szállítottak, ahol az iszlám világgal együtt a kedd este kezdődő, és március 19-én véget érő ramadán böjti hónapra készülnek, amikor a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek.

A teherautókat Gázába lépésük után engedéllyel rendelkező gázai kereskedők veszik át, akik a helyi piacon értékesítik a szállítmányt.