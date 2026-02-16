2026. február 16., hétfő

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bulvár

Több száz teherautónyi édesség és energiaital Ramadán idején

Március 19-ig böjtölnek a muszlimok

MH
 2026. február 16. hétfő. 9:17
Megosztás

Négy hónappal a gázai tűzszünet életbe lépése után az egyezménynek megfelelően Izrael naponta hétszáz, humanitárius segélyt szállító teherautó bejutását biztosítja az övezetbe, melyeket élelmiszerrel, az otthonaikból kibombázottak ellátását segítő eszközökkel és orvosi eszközökkel raknak meg.

Több száz teherautónyi édesség és energiaital Ramadán idején
A muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek, a Ramadán március 19-ig tart
Fotó: AFP/Anadolu/Baris Seckin

Az elmúlt két hétben emellett több száz teherautónyi édességet, üdítőitalokat, energiaitalokat és egyéb "finomságokat" is a gázai övezetbe szállítottak, ahol az iszlám világgal együtt a kedd este kezdődő, és március 19-én véget érő ramadán böjti hónapra készülnek, amikor a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek.

A teherautókat Gázába lépésük után engedéllyel rendelkező gázai kereskedők veszik át, akik a helyi piacon értékesítik a szállítmányt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink