Bulvár
Több száz teherautónyi édesség és energiaital Ramadán idején
Március 19-ig böjtölnek a muszlimok
A muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek, a Ramadán március 19-ig tart
Fotó: AFP/Anadolu/Baris Seckin
Az elmúlt két hétben emellett több száz teherautónyi édességet, üdítőitalokat, energiaitalokat és egyéb "finomságokat" is a gázai övezetbe szállítottak, ahol az iszlám világgal együtt a kedd este kezdődő, és március 19-én véget érő ramadán böjti hónapra készülnek, amikor a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek.
A teherautókat Gázába lépésük után engedéllyel rendelkező gázai kereskedők veszik át, akik a helyi piacon értékesítik a szállítmányt.