Valentin-nap: Rekordszámú házasságot kötöttek Norvégiában
Sokaknak bejött a szerelmesek napja
A vasárnap ismertetett - még nem végleges - adatok szerint 426 pár mondta ki a boldogító igent február 14-én, szombaton a skandináv országban, míg 2024-ben 277.
Harald Hegstad, a norvég egyháztanács elnöke csodálatosnak nevezte, hogy ennyi pár kelt egybe.
Mindemellett Norvégiában lehetségesek az előzetes bejelentés nélküli - spontán - házasságkötések is.
A norvég egyház közleménye szerint a Valentin-napra meghirdetett, országos kampányban a párokat arra invitálták, hogy "szerelmüket, kapcsolatukat vagy házasságukat ünnepélyes és egyben egyszerű keretek között Isten áldása alá helyezzék".
Az egyházi esküvő, - de az úgynevezett spontán esküvő esetében is - előfeltétel a polgári házasságkötés.