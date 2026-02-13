Molnár Gusztáv körözés alatt áll

Péntek reggel adott ki a rendőrség elfogatóparancsot a feleségével épp külföldön tartózkodó színész ellen. Molnár Gusztáv jelenleg hivatalosan körözés alatt áll, a Bors azonban most elérte a színészt.

Az utóbbi időben csend honolt Molnár Gusztáv életében: a színész boldogan várja közös kislányuk érkezését feleségével, a baba alig egy hónap múlva meg is érkezik. A házaspár épp Ciprusra utazott néhány napra, hogy kiélvezzék az utolsó, kettesben töltött időszakot, ám péntek délelőtt véget értek a boldog pillanatok. A rendőrség hivatalos oldalán ugyanis megjelent egy körözés a színész ellen.

Molnár Gusztáv reagált a körözésre

A police.hu oldalára feltett felhívásban az áll, hogy Molnár Gusztávot elfogatóparancs alapján körözik, mégpedig kiskorú veszélyeztetése miatt. A Bors elérte a színészt, akinek az életében néhány évvel ezelőtt hatalmas port kavart, amikor kisfiának édesanyja gyermekbántalmazással vádolta.

Épp most beszéltem a Gödöllői Járásbírósággal, mert engem is meglepett, hogy köröznek, tudomásom sem volt erről. Azt az információt kaptam, hogy egy határozatot nem vettem át, ami azért történhetett, mert egy korábbi címemre küldték ki. Hiába igyekeztem rendezni ezt a távolból, mondván, hogy ügyfélkapun keresztül is meg tudnám ezt oldani, sajnos ezt a dokumentumot csak személyesen vehetem át

– magyarázta a Borsnak a színész, aki szerint a határozat a korábbi, mintegy öt évvel ezelőtti gyermekbántalmazási vádakkal kapcsolatos ügy folyománya lehet, kisfiával ugyanis jó ideje nem találkoztak.

Úgy két éve nem találkoztam a fiammal, ezt mindenképpen szeretném tisztázni, nehogy valaki fejében megforduljon, hogy egy újabb ügyről van szó. Hiába kaptam még akkor évekkel ezelőtt egy rendőrségi határozatot arról, hogy megszüntették az ügyet, utána újabb feljelentések érkeztek ellenem. Az életmódom és az alkoholizmusom kapcsán megjelent cikkek, szereplések a feljelentés szerint rossz hatással voltak a fiamra

– fejtette ki Molnár Gusztáv, aki azt is elárulta, hazaérkezésük után természetesen az első útja a Járásbíróságra vezet majd, hogy átvegye a mostani határozatot.

Molnár Gusztáv tart attól, hogy rendőrök várják majd a reptéren

Gusztávot az emészti leginkább, hogy feleségének is osztoznia kell a megpróbáltatásokban, hiszen a landolás után bármilyen forgatókönyv elképzelhető. A színész már csak abban bízik, hogy a hatóságok tekintettel lesznek felesége állapotára a repülőtéren.

Sajnos az is lehet, hogy a rendőrök visznek el a repülőtérről, amikor hazaérkezünk, de akkor remélem, a nyolc hónapos terhes feleségemet legalább hazaviszik, hogy ne neki kelljen a csomagokat hazacipelnie. Nyilván nem érint ez jól minket, jól esett egy kis csend, ami az utóbbi időben körülvett minket, ennek ellenére én már csak röhögök ezen az egészen. Ami bánt, hogy a várandós feleségem is itt van velem, még ha tudja is, hogy nincs most sem új a nap alatt és egy régi, évekkel ezelőtti ügy utórezgése mindez – igyekezett tisztázni a helyzetet a színész, adta hírül a Bors.