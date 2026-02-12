Lewis Hamilton megtörte a csendet

Erre várt mindenki. Lewis Hamilton először reagált nyilvánosan a Kim Kardashiannel kapcsolatos pletykákra, ám a Ferrari sztárja mindössze pár szóval intézte el a témát. A hétszeres világbajnok pilóta a Super Bowlon való közös megjelenésük után törte meg a csendet, de továbbra is szigorúan őrzi magánéletét.

A The Sun értesülései szerint Lewis Hamilton és Kim Kardashian a hónap elején kezdtek randizni.

Mit mondott Lewis Hamilton?

A lap úgy tudja, hogy a páros egy romantikus hétvégét is együtt töltött az Egyesült Királyságban, azóta pedig Párizsban és a múlt hétvégi, kaliforniai Super Bowlon is látták őket együtt. A 41 éves brit versenyző ezt követően Bahreinbe utazott, ahol már javában zajlanak a Forma–1-es előszezoni tesztek.

A bahreini paddockban Hamiltonnak feltették a kérdést, vajon jobban élvezte-e a társaságot, mint magát a mérkőzést. A pilóta azonban nem hagyott teret találgatásoknak, és rövidre zárta a témát:

Nem kommentálom. Ez magánügy

A beszélgetés részleteit a Sky Sports riportere, Ted Kravitz osztotta meg: „Jobban élvezte a társaságát, mint a Super Bowl-meccset?” A brit klasszis válasza egyértelmű volt: „Ez a magánéletem. Nem beszélek róla.” Kravitz hozzátette, eredetileg azt szerette volna megkérdezni, vajon Kim Kardashian tifosóvá válik-e, mint minden Ferrari-rajongó, ám végül elállt az ötlettől. „Helyes döntés volt – úgysem kaptam volna választ” – jegyezte meg mosolyogva.

Hamilton eközben a pályán is szolgáltatott beszédtémát. A Bahreinben megrendezett szerdai első teszten a mezőny negyedik legjobb idejét autózta a 11 pilóta közül. Előtte George Russell végzett harmadikként, Oscar Piastri másodikként, míg a leggyorsabb Max Verstappen volt.

A szezonbeli esélyekről Hamilton óvatosan nyilatkozott: „Jelenleg lehetetlen megmondani. Remélem, harcban leszünk.” A Ferrari pilótája szerint a Mercedes kivételével a csapatok rendkívül közel állnak egymáshoz, ugyanakkor a tesztek során nehéz tisztán látni az eltérő üzemanyag-terhelések miatt. Utalt a paddockban keringő pletykákra is, miszerint a Mercedes bizonyos technikai előnyökkel rendelkezhet.

„Remélhetőleg ez rendeződik, és az FIA biztosítja az egyenlő feltételeket, aztán meglátjuk” – fogalmazott.

A Forma–1 új idénye hagyományosan Melbourne-ben rajtol március 8-án, ahol kiderülhet, mennyire voltak beszédesek a bahreini tesztek – és hogy Hamilton a pályán is olyan erős lesz-e, mint amennyire a bulvársajtó figyelmének középpontjába került az elmúlt hetekben – írta meg az Origo.