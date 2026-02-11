Nagy bajban lehet Britney Spears

Sajtóértesülések szerint a 44 éves Britney Spears a Primary Wave nevű zenei kiadónak adta el dalainak tulajdonjogát. Olyan jogi dokumentumokra hivatkoznak amerikai lapok, amelyek azt igazolják, hogy az adásvétel már december 30-án megtörtént.

A tranzakció pontos összege egyelőre nem ismert, arról egyik fél sem közölt információt. Britney Spears és a Primary Wave képviselői nem reagáltak a lapok megkereséseire. A megállapodás értelmében több meghatározó dal is az új tulajdonoshoz került, köztük az énekesnő pályáját elindító Baby One More Time, valamint a későbbi nagy sikerek, a Circus és a Womanizer.

A Primary Wave neve nem ismeretlen a zeneiparban: a kiadó honlapja szerint jelenleg olyan legendás előadók katalógusát is birtokolja, mint Prince, Bob Marley vagy Whitney Houston.

Britney Spears 1999 és 2016 között összesen kilenc stúdióalbumot jelentetett meg. A Sony Music adatai szerint világszerte közel 150 millió lemezt adott el, ezzel minden idők egyik legsikeresebb popelőadójának számít.

Britney Spears a visszatérésre készül

Az énekesnő január 8-án egy régebbi fotót osztott meg Instagram-oldalán, az ahhoz írt bejegyzésben pedig a színpadra való visszatérés lehetőségéről írt.

„Rendkívül érzékeny okok miatt soha többé nem fogok fellépni az Egyesült Államokban, de remélem, hogy hamarosan vörös rózsával a hajamban, a fiammal együtt fogok fellépni... az Egyesült Királyságban és Ausztráliában” – fogalmazott.

Britney Spears nem pontosította, melyik fiára gondolt: a 20 éves Sean Prestonra vagy a 19 éves Jayden Jamesre. Korábban azonban több alkalommal is megosztott videókat Jayden zongorajátékáról a közösségi médiában, számol be a Life.