Kurt Cobaint meggyilkolták?

Kurt Cobain 1994. április 5-én, 27 évesen hunyt el seattle-i otthonában. A hivatalos megállapítás szerint önkezével vetett véget életének, de lehet, hogy ez mégsem így történt.

Egy törvényszéki szakértőkből álló csoport azt állítja: az ügyet újra kellene vizsgálni, mert szerintük Kurt Cobain halála nem öngyilkosság, hanem emberölés volt. A csapat tagja Brian Burnett és Michelle Wilkins is, akik eddigi vizsgálataik alapján kijelentették: „Ez gyilkosság. Valamit tennünk kell ezzel kapcsolatban.”

Kurt Cobain halála: új elmélet látott napvilágot

Az új elmélet szerint a Nirvana énekesét egy vagy több támadó heroin-túladagolással tette harcképtelenné, majd egyikük fejbe lőtte. A fegyvert ezt követően Kurt Cobain kezei közé helyezték, és egy hamis búcsúlevelet hagytak hátra, hogy öngyilkosságnak tűnjön az eset.

Wilkins a boncolási eredményekre hivatkozva azt mondta: „A boncolás eredményei alapján úgy tűnik, hogy Cobain nem halt meg azonnal a lövés következtében. Az agy és a máj elhalása túladagolás esetén következhetett be. Lövéses halál esetén ez nem így történt volna.” Hozzátette: „Számomra úgy tűnik, mintha valaki megrendezte volna, és azt akarta volna, hogy teljesen biztosak legyünk abban, hogy öngyilkosság történt. A fegyver vásárlási bizonylata a zsebében van. A töltények vásárlási bizonylata a zsebében van.”

A szakértő azt is kifogásolta, hogy a helyszín túlságosan rendezettnek tűnt. „El kellene hinnünk, hogy három injekció beadása után visszatette a tűket a helyükre és mindent rendbe rakott? Nem ezt teszi az ember a halála előtt. Az öngyilkosságok után általában rendetlenség van, ez a helyszín viszont nagyon tiszta volt.”

A hivatalos szervek ugyanakkor kitartanak a korábbi megállapításaik mellett. A halottkém hivatalának szóvivője azt közölte: „A King County Orvosszakértői Hivatal együttműködött a helyi bűnüldöző szervekkel, teljes boncolást végzett, és minden eljárását betartott, amikor a halál okát öngyilkosságnak minősítette. Hivatalunk nyitott arra, hogy új bizonyítékok felmerülése esetén felülvizsgálja következtetéseit, de eddig nem láttunk semmit, ami indokolná az ügy újbóli megnyitását és a halál okának átminősítését.”

A nyomozás idején a rendőrség megállapította, hogy Kurt Cobain a szokásos adag tízszeresének megfelelő mennyiségű heroint injekciózott be magának – olyan mennyiséget, amelyet a beszámolók szerint még egy tapasztalt heroinhasználó sem venne be. A boncolás során folyadékot találtak a tüdejében, bevérzést a szemében, valamint agy- és májkárosodást is megállapítottak. A most megszólaló szakértők szerint ezek a tünetek ritkán fordulnak elő fejlövéses haláleseteknél, ugyanakkor gyakoriak heroin-túladagolás esetén, amikor a légzés lelassul és a keringés csökken. Értelmezésük szerint a szem bevérzése és a szervek károsodása arra utalhat, hogy a test oxigénhiányos állapotba került, ami nem kizárólag a lőtt sérülés következménye. Azt is megjegyezték: fejlövéses haláleseteknél a vér általában bekerül a légutakba, Kurt Cobain boncolási jegyzőkönyve azonban nem említi ezt. Bár súlyos agysérülés esetén a légzés leállhat, ilyen esetben rendszerint várható lenne némi vér jelenléte a légutakban - írja Daily Star alapjána a life.hu.

Az ügy tehát több mint három évtizeddel a tragédia után is élénk vitákat vált ki. Hivatalosan továbbra is öngyilkosságként tartják nyilván Cobain halálát, ám az újabb megszólalások ismét teret adtak a kételyeknek és az évek óta keringő elméleteknek.