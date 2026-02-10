Ez okozhatta Catherine O'Hara halálát

Január 30-án érkezett a hír, hogy elhunyt a Reszkessetek, betörők! sztárja. A 71 éves Catherine O'Hara légzési nehézségek miatt került egy Los Angeles-i kórházba, majd később kiderült, a halálát közvetlenül tüdőembólia okozta, a halotti anyakönyvi kivonatban pedig a végbélrákot is feltüntették - szúrta ki a Bors.

Titkolta a betegségét Catherine O'Hara

A színésznő a nyilvánosság előtt eltitkolta a rákkal vívott küzdelmét, mialatt ki kellett hagynia az idei Golden Globe-díj-átadót, annak ellenére, hogy jelölték a The Studio című sorozatban nyújtott alakításáért. A US Sun elárulta, hogy a sztárnak a The Studio 2. évadának forgatási kezdetét is ki kellett hagynia januárban. A produkcióhoz közel álló bennfentesek elmondták, a forgatási ütemtervet csendben megváltoztatták, hogy alkalmazkodjanak Catherine O'Harához, aki személyes okokból nem tudott részt venni a munkában. A forrás azt is kijelentette, nem volt széles körben ismert, hogy a sztárnak bármilyen komoly egészségi problémája lett volna.

A színésznő halála a közönséget és a pályatársakat egyaránt mélyen megrázta, köztük Macaulay Culkint, aki Catherine O'Hara fiát, Kevint alakította a Reszkessetek, betörőkben!

Anya, azt hittem, van még időnk. Még többet akartam. Melletted akartam ülni egy székben. Hallottalak. De még annyi mondanivalóm lett volna. Szeretlek. Később találkozunk - búcsúzott a színész egy megható üzenetben.