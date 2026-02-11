Christina Onassis, a magányos milliárdos

Attól még, hogy valaki gazdag, a mentális problémák még ugyanúgy sújthatják. Jackie Kennedy mostohalányának, Christina Onassisnak megvolt mindene, amit pénzen csak meg lehetett venni. Egyetlen dolog hiányzott az életéből: a szeretet, amit még súlyos pénzek árán sem volt képes kicsikarni. Ismerd meg a világ legmagányosabb milliárdosát.

Aristotle Onasssis 1950. december 11-én egy kislányt üdvözölt a családban, akit a Christina névre keresztelt. Fényes jövő állt Christina Onassis előtt, mivel édesapja az egyik legtehetősebb görög hajómágnás volt, aki busás vagyont halmozott fel a évek során. A lánynak volt még egy bátyja, Alexander, aki mellett ugyan másodhegedűs volt, ennek ellenére közel állt édesapjához.

A legelitebb bentlakásos iskolákban oktatták, a felszínen minden tökéletes volt, ám a hajós dinasztia magánéletében komoly problémák adódtak. Édesapja viszonyt kezdett Maria Callas operaénekessel, ami szülei válásához vezetett 1960-ban. Bátyja ellenségnek tekintette apja új választottját, amit édesanyjuk is fűtött, ám az évek során enyhült a viszony.

Amikor Aristotle Onassis az egykori amerikai First Lady-vel, Jackie Kennedyvel kelt egybe 1968-ban, minden összeomlott. Christina Onassis mélységesen megvetette mostohaanyját, a görög folklór rettegett „fekete özvegyének” nevezte. Félelme nem volt alaptalan, mivel 29 hónap alatt egész családját elvesztette: bátyja 1973-ban egy repülőgép-balesetben vesztette életét, mindössze 24 évesen, édesanyja egy évre rá hunyt el, nagy valószínűséggel öngyilkos lett, 1975-ben pedig szeretett édesapja távozott.

Christina Onassis összesen 500 millió dollárt, valamint az egyik legnagyobb hajózási társaságot örökölte, ami mai árfolyamon 159 milliárd forintnak felel meg. Mielőtt a vagyont átvehette volna, pénzéhes mostohaanyjával kellett bíróságon acsarkodnia az örökségért.

Noha sokan kételkedtek benne, Christina Onassis kiváló üzletasszonynak bizonyult, vezetése alatt virágzott a hajózási társaság, minden kétkedőre rácáfolva. Amilyen sikeres volt az üzleti életben, olyan magányos volt, ami függőségben, klinikai depresszióban, valamint étkezési zavarokban nyilvánult meg. Több ízben kísérelt meg öngyilkosságot, magányát excentrikus életmóddal próbálta betölteni. Egyszer például csak azért utazott magángépen Ausztriából Svájcba, mert ottfelejtett egy David Bowie kazettát.

Azonban hiába van valakinek olyan yachtja, amiben a medence pompás mozaikkal van kirakva, ha nincs kivel megosztani az örömöt. Éppen emiatt 16 év alatt összesen négyszer ment férjhez, remélve, hogy önmagáért szeretik. Csakhogy Christina Onassis házastársai nem rá, hanem busás vagyonára ácsingóztak, nem csoda, hogy egy kivételével egyik frigy sem tartott tovább másfél évnél.

Annak tudatában, hogy az emberek kizárólag a pénze miatt keresik társaságát, egy idő után fizetett az embereknek, hogy a barátai legyenek.

Egy Louis Basualo nevű argentin aranyifjúnak például havi 30 000 dollárt fizetett, hogy a társaságában legyen. Azonban a pénzen vett barátság sem volt képes betölteni a családi tragédiák és magány okozta űrt a lelkében, még lánya, Athina születése sem volt képes kirántani a melankóliából.

A nyolcvanas évek vége felé Argentínában tervezett új életet kezdeni, ám a függőségek, a féktelen életmód és mentális problémák végül maguk alá gyűrték. 1988-ban ugyanis holtan találták fürdőkádjában, a boncolás szerint egy tüdőödéma okozta szívrohamban hunyt el. Vagyonát lánya, Athina örökölte, aki csak 18 évesen szerzett kontrollt öröksége 50%-a felett.

A kitaszított örökösnőnek a vagyon átok volt, nem áldás. Christina Onassis csak elfogadásra, őszinte szeretetre vágyott, ám az emberek mégis csak egy pénzeszsákot láttak benne. Magányosan, depressziósan hunyt el, mindössze 37 évesen, írja a Life.