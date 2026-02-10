Anna hercegnő szerint eleget büntették már Andrást

Az Epstein-akták minden fejezete újabb és újabb botrányt kavar Andrással kapcsolatban. Anna hercegnő azonban úgy véli, a testvére már mindent elveszített és eleget bűnhődött. Károlynak és Vilmosnak jelezte is, hogy szerinte túlzásba esnek.

Többek között az éj leple alatt kellett elhagynia Andrew Mountbatten-Windsornak a Royal Lodge-ot, miután az Epstein-akták új fejezete nyílt meg. A beszámolók szerint András elfogadta, hogy költöznie kell, azonban a személyzete elvesztése megrázta. Korábban saját szakács, házvezetőnő, kertész és komornyik segítette, most viszont csak bizonyos dolgokban számíthat a sandringhami birtok személyzetére, amit megalázónak tart. Bennfentesek szerint Anna hercegnő is túlzásnak tartja ezt, és úgy vélte, be kell avatkoznia.

„Károlynak és Vilmosnak is elmondta az aggályait. Amik kezdetben magánbeszélgetések voltak, nyílt nézeteltéréssé fajultak, nemcsak Károly és András között, hanem a tágabb családban is, ahol többen úgy vélik, hogy a eleget bűnhődött már András, nem kellene tovább kínozni” − nyilatkozta egy jólértesült.

A bennfentes elmondása szerint Anna úgy véli, András már hatalmas árat fizetett azért, hogy kapcsolatban állt Epsteinnel, amit ő hibának nevezett. András ugyanis továbbra is tagadja a szexuális zaklatással kapcsolatos vádakat, amelyeket Virginia Giuffre emelt ellene. A herceg és Epstein áldozata tavaly 41 éves korában öngyilkos lett. Időközben a Buckingham-palota közleményben jelezte, hogy támogatja a rendőrséget az Andrew Mountbatten-Windsor elleni esetleges nyomozásban.

Egy másik bennfentes Anna erőfeszítéseit inkább védelmezőnek, mint lázadó szándékúnak minősítette. „Úgy érzi, elhunyt édesanyjuk, Erzsébet királynő azt várta volna, hogy az ügyet csendben és bizonyos fokú együttérzéssel kezeljék. A titkos küldetése nem arról szól, hogy át akarja írni a múltat, hanem arról, hogy ne büntessék tovább Andrást” − idézi a RadarOnline. A beszámolók szerint mindez feszültséget okozott közte és a 78 éves Kamilla királynő között, aki állítólag a királyi család védelme érdekében a lehető legkeményebb álláspontot képviseli.

„Egyszerűen nem érti, Anna miért áll ki olyan ember mellett, akinek a viselkedését ő maga is védhetetlennek tartja. Anna úgy véli, Kamilla túllépi a hatáskörét, míg Kamilla úgy látja, hogy Anna nem a józan ítélőképességére támaszkodik. Kamilla úgy véli, minden olyan lépést el kell utasítani, amely enyhíti az Andrásra vagy Sarah-ra nehezedő nyomás” – nyilatkozta egy bennfentes.

A vita újraélesztette az Anna és Kamilla között régóta fennálló feszültségeket is. Anna hercegnő és Kamilla királyné között sosem volt nyílt konfliktus, mégis régóta hűvös és kimért a kapcsolatuk, amely már Diana hercegné és Károly házasságának időszakában is fennállt. Anna köztudottan lojális volt Dianához, és neheztelt Kamillára a viszony miatt, amely szerinte nem csak Dianát alázta meg, hanem a monarchiára is rossz fényt vetett. Egy, a királyi családhoz közelálló forrás elmondta, hogy Anna és Kamilla rossz viszonya sokkal régebbre nyúlik vissza. Anna ugyanis egykor flörtölt és jó kapcsolatot ápolt Kamilla akkori férjével, Andrew Parker Bowlesszal. Bár Károly és Kamilla 2005-ös házassága után Anna elfogadta őt a család részeként, de a kapcsolatuk távolságtartó maradt, sosem lettek barátok, számol be a Life.