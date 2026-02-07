Gordon Ramsay szerint hazugságokat terjesztenek róluk

A világhírű séf nemrég arról beszélt, hogy a veje rokonsága mindent megtesz annak érdekében, hogy rossz fényben tüntesse fel őt és a feleségét. Gordon Ramsay azonban leszögezte, ők mindent megtettek a békülés érdekében.

A sztárszakács újdonsült veje, Adam Peaty családja ugyanis továbbra sem akar kibékülni és az esküvő óta folyamatosa kritizálják az új rokonaikat. Gordon Ramsay szerint ők békejobbot nyújtottak, de a Peaty család inkább a balhét választotta

Most a Mirror számolt be arról, hogy miközben Holly és Adam a mézesheteiket töltik Mauritiuson, addig otthon nem állt még le a családi konfliktus. Az örömapa, Gordon Ramsay arról beszélt a lapnak, hogy a Peaty család hazugságokat terjeszt róla és a feleségéről, Tana Ramsayről, számol be a life.hu.

„Nem volt közünk ahhoz, hogy nem hívták meg őket az esküvőre. Tana és én is szívesen láttam volna őket a vendégek között, de Adam és Holly úgy döntöttek, hogy kihagyják őket a meghívottak közül. Határt akartak szabni nekik. Azóta egyszerűen felkavaró, amiket nyilatkoznak. Úgy állítják be a dolgokat a saját szemszögükből, mintha mi durván bántunk volna velük. Ezzel szemben az eljegyzési buli előtt sofőrt és limuzint küldtünk értük. Azóta mégis a médiában szidnak minket. Ez nagyon rosszul esik Tanának" - kezdte mondanivalóját Gordon Ramsay.

A sztárszakács elárulta azt is, hogy továbbra is tartja magát ahhoz, hogy rendezhetik ezt a viszályt, ha a Peaty család is partner lesz ebben.

„Szeretnék elutazni Nottinghambe (Adam szülőföldje) Tanával, és látni őket. Szeretném tisztázni ezt a konfliktust mihamarabb. Adam és Holly kívánsága volt, hogy maradjanak távol az esküvőtől, ehhez nekünk semmi közünk. De tisztában vagyunk vele, hogy az ifjú házasok szeretnének új életet kezdeni együtt, ezt pedig szülőként tisztelteben kell tartanunk" - zárta sorait a Gordon család feje.

Gordon Ramsay lányáék nem foglalkoznak a médiában zajló szócsatával, már lassan negyedik hete vannak Mauritius szigetén, ahol a jelek szerint egy soha véget nem érős nászútat tartanak. Az ifjú házasok rendszeresen posztolnak fotókat a paradicsomi kikapcsolódásról és a mai napig hallgatnak az esküvőjükön történtekről.