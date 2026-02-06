Pereskedés indult Karl Lagerfeld hagyatékáért

Hét évvel Karl Lagerfeld halála után újra kirobbant a botrány a divatikon öröksége miatt. Újra aktuális a kérdés, hogy mi lesz a mintegy 200 millió euróra becsült vagyonnal, ugyanis megtámadták a tervező végrendeletét, amelyből tudatosan kizárta vér szerinti rokonait.

Karl Lagerfeld 2019-ben, 85 éves korában hunyt el rákbetegségben. Élete végén rendezte vagyonának sorsát is: mindent azoknak juttatott, akiket – saját szavaival – „igazi családjának” tekintett. A kedvezményezettek között szerepelt hosszú ideje mellette dolgozó asszisztense, Sébastien Jondeau, keresztfia, Hudson Kroenig, aki a tervező halálakor mindössze 11 éves volt, valamint két férfimodell is, Brad Kroenig és Baptiste Giabiconi. A végrendeletben külön helyet kapott szeretett burmai macskája, Choupette is.

Choupette számára Karl Lagerfeld körülbelül 1,5 millió dollárnyi vagyont különített el, valamint egy házat kerttel, amelynek fenntartását korábbi házvezetőnője, Françoise Caçote felügyeli. A tervező gondoskodott arról, hogy macskája az élete végéig a megszokott luxusban élhessen. A mostani jogi vita valószínűleg Choupette helyzetét nem érinti.

Köztudott volt, hogy Karl Lagerfeld rajongott a macskája iránt. Choupette-et gyakran úgy jellemezte, mint egy „kitartott nőt”: vele étkezett, párnák között aludhatott, sőt iPadet is használt. A macska ma is a luxusélet jelképe: magánrepülőgépen utazik, divatmárkákkal dolgozik együtt, és több milliós követőtábort gyűjtött az Instagramon.

A The Times értesülései a 2016 áprilisában véglegesített végrendeletet egy eddig meg nem nevezett fél megtámadta. Ez megnyithatja az utat Karl Lagerfeld még élő rokonai előtt, akik korábban teljesen kimaradtak az öröklésből. A német sajtó beszámolója szerint Christian Boisson, a végrendelet végrehajtója levélben értesítette a családtagokat a folyamatban lévő jogi eljárásról.

Karl Lagerfeldnek nem született gyermeke, két nővére – Christiane és Thea – már korábban elhunytak. Amennyiben a végrendeletet érvénytelenítik, az öröklés joga az ő gyermekeiket illeti. Christiane Lagerfeld az 1950-es években az Egyesült Államokba emigrált, Connecticutban telepedett le, és négy gyermeket nevelt fel. Egyik fia, Karl, fiatalon, 18 évesen motorbalesetben meghalt, többi gyermeke – Paul és Roger Johnson, valamint Caroline Wilcox – most vagyonos emberekké válhatnak.

A kapcsolat azonban már évtizedekkel ezelőtt megromlott Kaarl Lagerfeld és nővére között. A divattervező 1974 óta nem találkozott Christianéval, és az amerikai rokonok közül senkit sem hívtak meg a 2023-as New York-i Met Galára sem, amelynek témája a tervező életműve volt. Az egyik unokaöccs, Roger Johnson korábban úgy nyilatkozott: valószínűleg nem fogadna el örökséget, mivel érdemi kapcsolat sosem alakult ki közte és nagybátyja között. A másik nővér, Thea lánya, a 82 éves Thoma Gräfin von der Schulenburg szintén örökös lehet, ha a bíróság a végrendelet megsemmisítése mellett dönt.

A hagyatéki vita mellett egy másik ügy is árnyékot vet Karl Lagerfeld örökségére. Az adóhatóságok azt vizsgálják, hogy a tervező tényleges lakóhelye Párizs volt-e, nem pedig Monaco. Amennyiben az előbbi bizonyosodik be, akár 20–40 millió eurónyi elmaradt adóbefizetésére is kötelezhetik az örökség kezelőjét – írta meg a Life.