2026. február 7., szombat

Előd

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bulvár

Nicola Peltz árnyéka önmagának

Csontsoványra fogyott Brooklyn Beckham felesége

MH
 2026. február 7. szombat. 5:15
Megosztás

Ijesztő képek láttak napvilágot Brooklyn Beckham feleségéről. Nicola Peltz csak árnyéka önmagának.

Nicola Peltz árnyéka önmagának
Nicola Peltz-Beckham legújabb közösségi média fotója
Fotó: NorthFoto/Photo Press Service/BESTIMAGE

Már jó ideje tart a Beckham család viszálya, és úgy tűnik, hogy egyre nehezebben viselik a résztvevők az ellenséges hangulatot. Victoria elkeseredett, hogy Brooklyn szóba sem áll velük és kiadta nyilatkozatát, hogy nem békül szüleivel. A látszólag nyertes pozicióban lévő Nicola Peltz pedig rettentően lefogyott.

Nicola Peltz Victoria nyomdokaiban?

Megdöbbentő fotók láttak napvilágot nemrég Brooklyn Beckham feleségéről, Nicola Peltzről. Az egyébként is modellalkatú szépség elképesztően sovány a szóban forgó képen és mindennek tűnik, csak egészségesnek nem. A közeli hozzátartozók szerint Brooklyn rettenetesen aggódik a feleségéért és a legnagyobb félelme válna valóra, ha a felesége is olyan mániákusan ragaszkodna a soványságához, mint édesanyja, Victoria Beckham. Állítólag mindez nagyon bántja Brooklynt és csak még inkább megerősíti abban, hogy minél távolabb kell tartaniuk magukat David és Victoria Beckhamtől.

Nicola nem a viszály miatt fogyott le

Lapinformációk szerint azonban nem a stressz vagy a családi balhé okozta a fogyást, hanem Nicola Peltz egy filmszerep kedvéért kezdett diétázni – írta meg a Life. Hamarosan forgatja a Prima című filmet, amelyben egy vékony balerina bőrébe bújik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink