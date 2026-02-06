Ez a híres barátnő nem biztos, hogy meghívást kap Taylor Swift esküvőjére

Már hónapok óta hallani lehet, hogy Taylor Swift és Blake Lively között megromlott a viszony a Justin Baldoni-ügy miatt. Mint köztudott, a Gossip Girl egykori sztárja szexuális zaklatásért perli a színész-rendezőt, de mivel több sms is napvilágot látott, így a Grammy-díjas énekesnő is belekeveredett a történetbe.

Taylor Swift és Travis Kelce a tervek szerint idén nyáron házasodik össze a Rhode Island állambeli Watch Hillben található Ocean House-ban

Éppen ezért nem is olyan biztos, hogy Blake Lively meghívást kap Taylor Swift közelgő esküvőjére. Úgy tudni, hogy a világsztár és Travis Kelce még a közeljövőben kimondja egymásnak a boldogító igent. A kérdés csak az, hogy a négygyermekes édesanya és a férje, Ryan Reynolds meghívást kap-e.

Ez derült ki

Egy névtelen informátor árulta el, hogy Taylor Swift egyelőre bizonytalan a döntését illetően:

Ez szinte biztosan médiaőrületet robbantana ki

– írta az Us Weekly a bennfentes információi alapján.

A forrás szerint a két híresség barátsága már közel sem olyan, mint régen, és könnyen lehet, hogy már nem is lesz. Egy komoly érzelmi távolság alakult ki közöttük. Egy másik bennfentes úgy fogalmazott, bár azóta váltottak néhány üzenetet, rég volt már, hogy igazán tartalmas beszélgetésük lett volna.

Taylor egy kicsit hátrébb lépett, mert megingott köztük a bizalom. Amikor belekeveredett ebbe az ügybe, sokkal szigorúbb határokat kezdett húzni. Idő kell majd ahhoz, hogy kiderüljön, merre halad tovább a kapcsolatuk.

Nyáron lesz az esküvő

Taylor Swift és Travis Kelce a tervek szerint idén nyáron házasodik össze a Rhode Island állambeli Watch Hillben található Ocean House-ban. A pár 2025 augusztusában jegyezte el egymást, két év együttlét után. Blake Lively és Justin Baldoni tárgyalása pedig májusban kezdődik, a kérdés az, hogy addig még több csontváz ki fog-e esni a szekrényből – írta meg az Elle.