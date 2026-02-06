Britney Spears sorsának alakulása hosszú évek óta aggodalommal tölti el nemcsak a hozzá közel állókat, de a közvéleményt is. Nem véletlenül!

Az egykori – szebb napokat is megélt – tinisztárról az elmúlt időszakban több aggasztó felvétel is felkerült a világhálóra, tavaly októberben például vállalhatatlan állapotban keveredett volán mögé egy átmulatott éjszaka után. Amikor is az énekesnő elhagyta a Thousand Oaks-i Red-O éttermet, és nehézkesen beszállt a fekete BMW-jének volánja mögé, miután állítólag többen is megpróbálták megállítani. Britney Spears vezetés közben többször sávot váltott, kerékpársávba hajtott, és veszélyesen közel került más járművekhez. Szemtanúk szerint mielőtt beszállt a sztár az autóba, már „instabilan” közlekedett és miközben kihajtott a parkolóból, majdnem elütötte a barátját is. Majd amikor hazaért, hosszú percekig nem tudta kinyitni otthonának kapuját.

Írhatnánk, hogy új év, új élet, de sajnos a jelek szerint Britney Spears esetében nem ez a helyzet. Az énekesnő a saját Instagramján jó ideje sokkoló videókkal botránkoztatja meg a követőit. Ezeken a felvételeken Britney általában kevés textillel a testén táncol, egy meglehetősen furcsa, talán csak az ő fejében létező koreográfiára. Az évek óta fennálló „trend” furcsa videók tucatjait eredményezte, és sokakat komoly aggodalommal töltött el.

Britney Spears balesetet szenvedett

Igen ám, de az elmúlt időszakban nem készült új táncos videó, ami miatt Britney új érezte, magyarázattal tartozik a rajongói felé. Egy kissé kesze-kusza, rengeteg lelki fájdalomról árulkodó Instagram-bejegyzés végén kitért arra is, miért nem táncol mostanában - írta meg a Ripost. Ám előtte még Istent és egy sajttortát emlegetett.

„Emberként csak azt akarjuk, hogy kötődjünk egymáshoz, és soha ne érezzük magunkat egyedül... azoknak a családodban, akik azt mondták, hogy azzal segítenek neked, hogy elszigetelnek téged... tévedtek. Emberként tudunk megbocsátani, de soha nem felejtünk. A vágyakozás és a kapcsolat mindig kulcsfontosságú! Hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy még élek azzal, ahogy a családom bánt velem az életben, és most félek tőlük. Furcsa, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Barátaim, szerintetek mit mond ma? Mert, hogy teljesen őszinte legyek veled, bármit is mond, a családtagjaim soha nem fognak felelősséget vállalni azért, amit tettek. Szóval, ma sajttortát sütöttem, és azt kell mondjam, nagyon jó lett... a szomszédom csatlakozott hozzám tejjel!!! Utóirat: egy hónapja nem táncoltam, mert kétszer eltörtem a lábujjam” – üzente Britney Spears Instagram-oldalán.