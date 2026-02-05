41 éves lett Cristiano Ronaldo

Az aranylábú futballista, Cristiano Ronaldo ma ünnepli a 41. születésnapját. A teste még mindig egy huszonévesé, a bankszámlája pedig már egy kisebb ország költségvetését is fedezni tudná, így bőven futotta arra, hogy végre hivatalosan is eljegyezze szerelmét.

Cristiano Ronaldo korunk legjobb focistája, de az élete közel sem csak a csillogásról szól. Mindent, amit elért, nem hullott volna az ölébe a megveszekedett makacssága és egy támogató családja nélkül. Mindeközben a portugál legenda Szaúd-Arábiában sem csak a tevéket nézegeti, hiszen újabb rekordok megdöntésére és kedvese oltárhoz kísérésére készül.

Mesébe illő sztori Cristiano Ronaldo élete

A kis Cristiano egy olyan negyedben nőtt fel Madeirán, ahol a foci volt az egyetlen kiút a nyomorból, hacsak nem akart élete végéig halat pucolni a kikötőben. Édesapja Ronald Reagan után nevezte el a fiát Ronaldonak, mert szerette volna, ha legalább olyan sikeres lesz, mint a volt amerikai elnök. Habár szerette a fiát, sajnos többet nézte a pohár fenekét, mint a fia meccseit, ezért is kerüli nagy ívben Ronaldo az alkoholt. A lisszaboni kollégiumi évek magánya és a honvágy majdnem megtörte, de a tehetsége és rendkívüli elszántsága végül a világ legnagyobb klubjáig repítette.

Ahogy a mondás tartja, minden sikeres férfi mögött van egy támogató nő. Ez a hölgy pedig Ronaldo édesanyja, Dolores volt, aki szakácsként és tanítónőként dolgozott és mindent megtett, hogy Cristianóból sikeres focista lehessen. Olyannyira nem hagyta, hogy bármi elterelje a fia figyelmét, hogy a pletykák szerint sokszor az ő szava döntött még a barátnők sorsáról is.

Cristiano Ronaldo azóta már nemcsak egy futballista a sok közül, hanem egy nagy értékű globális márka is. Van saját parfümje, alsónadrág és cipő márkája, és sport tematikájú luxushotelek is viselik a nevét. Influenszerként is jól keres: a cégek vagyonokat fizetnek neki, hogy rajta keresztül elérjék a több mint 670 millió követőjét az Instagramon. Ám sosem felejtette el gyökereit: amíg pályatársai a 20. luxusautót veszik, ő olyannyira fontosnak tartja a jótékonyságot, hogy inkább a több luxusautónyi pénzt beteg gyerekek támogatására költi.

Így hódította meg Cristiano Ronaldot Georgina

Georgina Rodríguez története maga a modern Hamupipőke-sztori: egy madridi Gucci-üzlet eladójaként dolgozott, amikor a focista besétált a boltba, és a tekintetük találkozott a luxustáskák között. Ronaldo azonnal felfigyelt a szerény, de lenyűgöző szépségű lányra, aki 2016 óta hű társa jóban-rosszban. Georgina nemcsak a gyerekek anyjaként, hanem üzletasszonyként is megállja a helyét, és bár Ronaldo már évek óta a feleségeként emlegeti, 2025-ig váratott magára a hivatalos eljegyzés. Úgy tűnik, eddig kellett várni, hogy legyen pénz a 3 milliárd forintba kerülő eljegyzési gyűrűre, ami feltette a pontot az i-re. Az esküvőt a tervek szerint Portugáliában tartanák meg.

Cristiano Ronaldo fiatalon elégedetlen volt külsejével

Nehéz elhinni a mai címlapfotók és a kockahas láttán, de tinédzserként Ronaldo egy vékony, kusza fogsorú srác volt, akit sokat csúfoltak a külseje és a tájszólása miatt. A megszállottsága azonban nemcsak a focira, hanem az imázsára is kiterjedt: fogszabályozás, arcápolás és több ezer órányi konditermi munka árán faragta ki magából azt a focistát, akit ma a fél világ bálványoz. Saját bevallása szerint a hiúsága az egyik fő hajtóereje a pályán is. Valószínűleg ezért van az, hogy Cristiano Ronaldon nem fog az idő, sőt, mintha visszafelé tekerné az órát. Miközben mi már egy lépcsőzéstől is oxigénért kapkodunk, az ötszörös aranylabdás mindent megtesz, hogy a biológiai korát továbbra is 28-on tartsa, és még idén megszerezze pályafutásának 1000. gólját – írta meg a Life.

A büszke apa: Ronaldo számára a gyerekei jelentik a legnagyobb támaszt

Ronaldo számára a család a legfőbb menedék, még ha a felállás nem is mindennapi. Legidősebb fia, a 15 éves Cristiano Jr. után 2017-ben béranyától születtek ikrei, Mateo és Eva. Georginával közös kislányuk, Alana Martina szintén 2017-ben született, 2022-ben Georgina ikreket hozott világra: egy fiút és egy lányt. A szülést azonban tragédia árnyékolta be, a kisfiú nem élte túl a születést. A kislányuk, Bella Esmeralda (aki azóta betöltötte a negyedik életévét) és a többi gyerek közelsége végül átsegítette őket a gyászon.

Cristiano Ronaldo legnagyobb fia apja nyomdokaiba lép?

A kis Beni, azaz Cristiano Jr. már nemcsak a nevét örökölte az apjától, hanem a munkamorálját is: az Al Nassr akadémiáján ugyanolyan profizmussal csinálja végig az edzéseket, mint az apja profiként. A 15 éves fiú fizikuma már most félelmetes, és ha így halad, hamarosan nemcsak az Instagram-követőket, hanem a gólokat is hasonló ütemben fogja gyűjteni. Lehet, hogy apa és fia egyszerre lépnek pályára egy hivatalos tétmeccsen?