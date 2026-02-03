Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvívője a Ria Novosti szerint kijelentette, hogy Jeffrey Epstein hírhedt pénzügyi szereplő tevékenysége elkerülhetetlenül a nyugati hírszerző ügynökségek megfigyelése alatt állt.

„Egy szörnyű, többéves erőfeszítés az emberek megrontására, kompromittáló információk gyűjtésére, zsarolásra és így tovább. Mindez a nyugati világ szívében történik. Mit jelent az, ha évek óta szorosan megfigyelik? Valahogy elkezdik befolyásolni, alakítani a helyzetet” – mondta a diplomata.

Korábban Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentette, hogy „különleges hely van a pokolban” azoknak, akiket Jeffrey Epstein hírhedt pénzember bűncselekményeihez kötnek. A bejegyzéshez csatolt videóban Tusk hangsúlyozta, hogy a lengyel hírszerző ügynökségek és a kormány mindent megtesznek a botrányban érintettek bíróság elé állítása érdekében – írta meg a Lenta.ru.