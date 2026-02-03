Bulvár
Károly király kikéri magának, hogy milliárdosnak bélyegezzék
A 77 éves brit uralkodót komolyan nyugtalanítja, hogy a sajtó Nagy-Britannia első milliárdos uralkodójaként emlegeti
Lapinformációk szerint Károly királyt borzasztóan feszélyezi az, hogy milliárdosként hivatkoznak rá. „Károly utál pénzről beszélni, és mindig is utálta. Az, hogy nyilvánosan milliárdosnak bélyegezték, számára a magánélet megsértése és a királyi pénzügyek működésének félreértése. Mélységesen kínosnak találja” − fogalmazott egy, az uralkodóhoz közel álló bennfentes. A figyelem azért irányult most erre, mert a monarchia pénzügyeit egyre több kérdés övezi: az örökösödési adó alóli mentességek, a jövedelemadó-fizetés önkéntes jellege és a királyi végrendeletek titkosítása mind a nyilvános viták középpontjába kerültek. Ezeket a kérdéseket vizsgálta a BBC Mire való a monarchia? című dokumentumfilmje is, amely a királyi hatalom, az imázs és a vagyon szerepét elemezte a változó politikai környezetben.
Bennfentesek szerint a brit uralkodó, aki köztudottan szívügyének tekinti a takarékoskodást, különösen sértőnek tartja azt az értelmezést, amely szerint vagyonát egy modern szupergazdag magánbefektetőéhez hasonlítják. „Károlyt teljesen feldühíti a felvetés, miszerint valami szupergazdag mágnás, aki vagyont halmoz fel. Ettől kirázza a hideg. A saját szemszögéből ő évszázados birtokokat és a koronához kötött kötelezettségeket örökölt, nem pedig magántőkét, amit címlapon kellene mutogatni” – mondta egy forrás. „Károlyt arra nevelték, hogy a pénzről nyíltan beszélni ízléstelen” – idéz egy bennfentest a RadarOnline. A király becsült vagyonának jelentős része a Lancasteri Hercegség jövedelméből származik, valamint olyan régóta a család tulajdonában lévő magánbirtokokból, mint Sandringham és Balmoral. Ezek jogilag elkülönülnek a koronavagyontól, de a gazdasági nehézségekkel küzdő társadalom számára egyre nehezebb megmagyarázni a rendszer összetettségét, írja a Life.