Károly király kikéri magának, hogy milliárdosnak bélyegezzék

A 77 éves brit uralkodót komolyan nyugtalanítja, hogy a sajtó Nagy-Britannia első milliárdos uralkodójaként emlegeti

 2026. február 3. kedd. 9:47
II. Erzsébet királynő 2022-es halála után Károly király nemcsak a trónt, hanem egy rendkívül összetett birtok- és vagyonrendszert is örökölt. Az utóbbi hónapokban azonban a dokumentumfilmek és oknyomozó anyagok nyomán a személyes vagyonát immár a 2 milliárd dollár körüli összegre becsülik. Ezt azonban a király a hozzá közel állók szerint sem nem ismer el, sem nem fogad el.

III. Károly királyt frusztrálja, hogy milliárdosnak nevezik
Fotó: AFP/Pool/Jonathan Brady

Lapinformációk szerint Károly királyt borzasztóan feszélyezi az, hogy milliárdosként hivatkoznak rá. „Károly utál pénzről beszélni, és mindig is utálta. Az, hogy nyilvánosan milliárdosnak bélyegezték, számára a magánélet megsértése és a királyi pénzügyek működésének félreértése. Mélységesen kínosnak találja” − fogalmazott egy, az uralkodóhoz közel álló bennfentes. A figyelem azért irányult most erre, mert a monarchia pénzügyeit egyre több kérdés övezi: az örökösödési adó alóli mentességek, a jövedelemadó-fizetés önkéntes jellege és a királyi végrendeletek titkosítása mind a nyilvános viták középpontjába kerültek. Ezeket a kérdéseket vizsgálta a BBC Mire való a monarchia? című dokumentumfilmje is, amely a királyi hatalom, az imázs és a vagyon szerepét elemezte a változó politikai környezetben.

Bennfentesek szerint a brit uralkodó, aki köztudottan szívügyének tekinti a takarékoskodást, különösen sértőnek tartja azt az értelmezést, amely szerint vagyonát egy modern szupergazdag magánbefektetőéhez hasonlítják. „Károlyt teljesen feldühíti a felvetés, miszerint valami szupergazdag mágnás, aki vagyont halmoz fel. Ettől kirázza a hideg. A saját szemszögéből ő évszázados birtokokat és a koronához kötött kötelezettségeket örökölt, nem pedig magántőkét, amit címlapon kellene mutogatni” – mondta egy forrás. „Károlyt arra nevelték, hogy a pénzről nyíltan beszélni ízléstelen” – idéz egy bennfentest a RadarOnline. A király becsült vagyonának jelentős része a Lancasteri Hercegség jövedelméből származik, valamint olyan régóta a család tulajdonában lévő magánbirtokokból, mint Sandringham és Balmoral. Ezek jogilag elkülönülnek a koronavagyontól, de a gazdasági nehézségekkel küzdő társadalom számára egyre nehezebb megmagyarázni a rendszer összetettségét, írja a Life.

