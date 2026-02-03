Angela Merkel volt német kancellár nevét fedezték fel az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által feloldott dokumentumokban a hírhedt Jeffrey Epstein ügyében – írja a Merkur.

Az Epstein és Steve Bannon közötti beszélgetésekben többször is megemlítik Merkelt és az AfD-t

„Merkel különleges szerepet játszik Epstein aktáiban. Számos jelentésben a gyűlölt globalista Európai Unió (EU) szimbólumaként ábrázolják ” – jegyzi meg a hírügynökség.

Továbbá Donald Trump amerikai elnök korábbi tanácsadója, Steve Bannon magánlevelezést folytatott a finanszírozóval, amelyben az dicsekedett az európai jobboldali pártokra gyakorolt ​​befolyásával. Konkrétan megemlítette a kapcsolatokat az Alternatíva Németországért (AfD) képviselőivel, Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel, a Liga párt vezetőjével, Orbán Viktor miniszterelnökkel és Nigel Farage-al, a brit Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája nevű európai parlamenti frakció elnökével .

Korábban Epstein aktái tartalmaztak utalásokat Volodimir Zelenszkij ukrán vezetőre az Ukrajnából származó nők és gyermekek emberkereskedelmével összefüggésben. Az egyik nyilvánosságra hozott, 2024-es e-mail ismeretlen szerzője azt állítja, hogy az államfő részt vesz az ukránok emberkereskedelmében, és kapcsolatban állhat Jean-Luc Brunel modellügynökkel – adta hírül a Lenta.ru.