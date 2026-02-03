Lelepleződött Katalin hercegné titka?

Tavaly ilyenkor a walesi hercegnő egy londoni kórházban jelentette be, hogy a rákja remisszióban van. Katalin hercegné kapcsán ez a véleménye a testbeszédszakértőnek.

Katalin hercegné megvillantotta „egyedi szuperképességét” egy megható látogatás során abban a londoni kórházban, ahol a rákkezelését kapta. 2025 januárjában a walesi hercegné ellátogatott a Royal Marsden kórházba, ahol találkozott a személyzettel, a betegekkel és elárulta, hogy a rákja végre remisszióban van.

A látogatás során Kate betegeket ölelgetett, akikkel megosztotta nehézségeit. Ez pedig Judi James testbeszéd-szakértő szerint „mély empátiáról” tanúskodott, miközben igyekezett „hiteles kapcsolódási” pillanatokat teremteni. Judi elmagyarázta, hogy Kate saját rákos megbetegedése hogyan mennyit adott hozzá empatikus képességéhez.

Judi James a Daily Mailnek elmondta : „Hozzászoktunk, hogy a királyi család tagjai idegeneket ölelnek meg a látogatásuk során, de ezek az ölelési rituálék többnyire vagy családon belüliek, mély érzésűek vagy kívülállók felé felületesek.”

Kate képes érzelmileg mélyebbre merülni, és a nonverbális jelzések arra utalnak, amikor lehajol, hogy megöleljen egy nőt, a kontaktus és az empátia iránti igény szinte kölcsönös abban a pillanatban. Empátiját személyes tapasztalatai váltják ki, nem pedig a képzeletbeli érzések, ahol valaki megpróbálja beleképzelni magát valaki más helyzetébe, miközben kommunikál vele” – mondta Judi.

Kate tavaly, a londoni kórházban tett látogatása során négy rákbeteggel találkozott és történeteket osztott meg velük. Viccelődve megjegyezte, hogy számára újdonság volt belépni a bejárati ajtón nem betegként. „Ez nagyon nehéz” – együtt érzett egy kemoterápiás kezelésen átesett beteggel. „Ez egy igazi sokk”.

„Mindenki azt mondta nekem, hogy kérlek, őrizd meg a pozitív gondolkodásmódot!” – mondta, hozzátéve: „Amikor bementem, mindenki azt mondta, hogy melegen öltözzek” - a mellékhatások miatt. A hercegnő megkérdezte a betegeket a kezelésükről, a vizsgálatokról, az egészségi állapotukról, és érdeklődött a családjuk felől – írja a Mirror.

Azt hiszed, hogy a kezelés véget ért és folytathatod az életed, visszatérhetsz a normális kerékvágásba, de ez még mindig igazi kihívás. A szavak teljesen eltűnnek. És meg kell érteni, hogy betegként igen, vannak mellékhatásai a kezelésnek, de valójában több hosszú távú mellékhatása van – írja a Ripost.