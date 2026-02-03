Bulvár
Egy flamand falusi baráti kör 123 millió eurót nyert a lottón
A nyertes számokat pénteken húzták ki
Egy flamand falusi baráti kör 123 millió eurót nyert az Euromillions lottón
Fotó: AFP/Hans Lucas/Jean-Marc Barrère
Az EuroMillions lottót kilenc európai országban - Belgiumban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Írországban, Luxemburgban, Ausztriában, Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban - játsszák.
Az EuroMillions-sorsolásokat minden kedden és pénteken este tartják. A játékosoknak öt főszámot kell megjelölniük 1-től 50-ig, és két "Lucky Star" számot 1-től 12-ig.