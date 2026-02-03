2026. február 3., kedd

Egy flamand falusi baráti kör 123 millió eurót nyert a lottón

A nyertes számokat pénteken húzták ki

MH/MTI
 2026. február 3. kedd. 7:16
A pontosan 123 555 827 eurós összeget a flamand Zingem faluban élő nyertesek most egyenlő arányban felosztják egymás között, így fejenként mindenkinek mintegy 5,9 millió euró (2,2 milliárd forint) jut.

Egy flamand falusi baráti kör 123 millió eurót nyert az Euromillions lottón
Fotó: AFP/Hans Lucas/Jean-Marc Barrère

Az EuroMillions lottót kilenc európai országban - Belgiumban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Írországban, Luxemburgban, Ausztriában, Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban - játsszák.

Az EuroMillions-sorsolásokat minden kedden és pénteken este tartják. A játékosoknak öt főszámot kell megjelölniük 1-től 50-ig, és két "Lucky Star" számot 1-től 12-ig.

